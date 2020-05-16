2020-05-16T11:12:31+03:00
Общество

В Свердловской области количество смертей от COVID-19 увеличилось до 6

Еще один пациент скончался за минувшие сутки
Данил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области обнаружили 105 новых случаев COVID-19.В Свердловской области обнаружили 105 новых случаев COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество жертв новой коронавирусной инфекции в Свердловской области увеличилось. 16 мая в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили о новых случаях заболевания и новом летальном исходе.

- Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19, - сообщают в оперативном штабе.

Таким образом, количество умерших от болезни в Свердловской области увеличилось до 6. Всего за сутки было выявлено 105 новых случаев коронавируса на Среднем Урале. Из них 67 случаев в Екатеринбурге. Два случая среди жителей других регионов. Остальные случаи - из городов Свердловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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