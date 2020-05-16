В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердился еще у 105 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные по количеству выявленных случаев заболевания. Так, в Свердловской области 16 мая COVID-19 подтвердился еще у 105 человек. Таким образом в регионе с начала пандемии новая болезнь была обнаружена у 2571 человека.

- Состояния 14 человек врачи оценивают, как тяжелое, 44 - как средней тяжести, остальных, как удовлетворительное, - уточняют в региональном оперативном штабе. - Выписано из больниц 78 человек. Всего уральские врачи вылечили 704 пациента.

Среди заболевших 67 жителей Екатеринбурга. Также новых случаи обнаружены в Артемовском, Белоярском городских округах, Верхней Пышме, Верхотурье, Каменске-Уральском, Невьянске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Верх-Нейвинском, Сухом Логу, Ирбитском районе, включая Ирбит, Рефтинском, Серовском городских округах. Также в статистику вошли два человека из других регионов страны.

- За последние сутки в России выявлено 9200 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4124 случая - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 4940 человек, - сообщают в федеральном оперативном штабе.

Всего в России с начала пандемии было выявлено 272 043 случая коронавируса. Выздоровевших пациентов уже 63 166 человек. Также в России за сутки произошло 119 смертей от COVID-19. Всего в нашей стране от него скончались 2537 человек.

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