Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 16 мая 2020 года: спор о переходе к привычной жизни и тревожная статистика

СТАТИСТИКА

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 1054 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале официально подтверждено 2 466 случаев заражения COVID-19. При этом число умерших от опасной инфекции в регионе выросло до 5.

За три с половиной последних месяца врачи спасли в Свердловской области и полностью вылечили 626 пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб.

Новые пациенты поступили в больницы уральской столицы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Артемовского, Березовского, Верхней Пышмы, Полевского, Сухого Лога, Новой Ляли, Камышлова и Сысертского городского округа.

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На сегодняшний день состояние 17 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое, 64 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Официальная статистика на 15 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

СНЯТЬ ИЛИ НЕ СНЯТЬ

На следующей неделе в Екатеринбурге и Свердловской области власти готовятся снять часть ограничений, связанных с периодом самоизоляции. Эти перемены анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

При этом, главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских обратился к руководителю области с просьбой не отменять режим самоизоляции, так как никаких предпосылок к этому в сложившейся ситуации нет.

В ответ на это Евгений Куйвашев привел веский аргумент в пользу снятия ограничений. По его словам, к первому этапу снятия ограничений можно приступить, так как больше половина мест в инфекционных отделениях больниц Свердловской области сегодня свободна, а коэффициент распространения инфекции сегодня составляет всего 0,71. А для снятия ограничений он должен составлять меньше 1. То есть динамика положительная.