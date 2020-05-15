Роспотребнадзор попросил Евгения Куйвашева не отменять самоизоляцию на Среднем Урале

Главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских направил губернатору Евгению Куйвашеву обращение, в котором попросил не отменять самоизоляцию из-за неблагоприятной эпидобстановки. А в некоторых районах региона даже ужесточить их, сообщает 66.RU.

Напомним, что чуть раньше губернатор заявил, что, начиная с 19 мая, в регионе начнется послабление ограничительных мер: постепенно будут открываться торговые центры, парки и скверы для занятий спортом, а также летние веранды в точках общепита.

По словам Дмитрия Козловских, никаких веских оснований для снятия самоизоляции, пусть и частичной, пока нет. В некоторых районах области по-прежнему сохраняется высокий коэффициент распространения коронавируса. К тому же, по его словам, в Свердловской области осталось слишком мало свободного коечного фонда (35,3%).

Кроме того, главный санврач посоветовал добавить в перечень районов, где действует режим повышенной готовности, те населенные пункты, в которых недавно выявили зараженных COVID-19. И запретить проводить ярмарки под открытым небом – одна из таких прошла накануне в Красноуфимске у здания мэрии. Последний пункт относится только к Верхней Пышме, Березовскому, Среднеуральску, Краснотурьинску, Верхнесалдинскому ГО, Полевскому, Богдановичу и Нижнему Тагилу.

«КП-Екатеринбург» запросил информацию в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Там нам информацию о документе, поступившем губернатору Куйвашеву, подтвердили.

- Предложения регионального управления Роспотребнадзора о реализации мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, за подписью главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских получены. Они изучаются и прорабатываются, - рассказали в оперштабе.

Напомним, на сегодняшний день на Среднем Урале зарегистрировано 2 362 зараженных, четыре смерти и 574 выздоровевших.