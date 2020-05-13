2020-05-13T18:12:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Куйвашев раскрыл подробности выхода из режима самоизоляции

С 19 мая в регионе начнут работать торговые центры и магазины
Олег ГАЛИМОВ
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Власти готовятся к постепенному снятию ограничительных мер в Свердловской области с 19 мая.Власти готовятся к постепенному снятию ограничительных мер в Свердловской области с 19 мая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал завершение режима самоизоляции в регионе. По его словам, уже со следующей недели уральцы смогут постепенно возвращаться к привычному ритму жизни.

МАГАЗИНЫ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Главная новость для любителей шопинга – к прежнему режиму работы возвращаются магазины и торговые центры. Но не все так просто – в помещении должно быть не менее 10 «квадратов» на человека. Помимо этого каждая торговая точка должна получить документ о санэпидбезопасности.

А вот киноманов ждет разочарование: кинотеатры остаются на вынужденных каникулах, как и фуд-корты.

ОБЩЕПИТ

Предприятия общественного питания могут вернуться к работе лишь в формате уличного кафе. Для этого необходимо пространство из расчета 10 «квадратов» на человека. При этом также надо получит документ о санэпидбезопасности.

МОЖНО ЛИ ГУЛЯТЬ?

Отвечаем. Да, можно. С 19 мая на улице можно будет заниматься спортом и посещать парки и скверы. Но все же не стоит забывать о безопасности и держать дистанцию в 1,5-2 метра.

РАБОТА ДЕТСКИХ САДОВ

Работа в этом направлении также ведется. По словам губернатора, количество дежурных групп в муниципальных и частных детских садах будет увеличиваться.

Указ губернатора от 13 мая 2020 года. Фото: официальный портал правовой информации

Указ губернатора от 13 мая 2020 года. Фото: официальный портал правовой информации

ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ?

- Возобновляют работу все отрасли, кроме развлекательной. При этом в отношении 18 муниципалитетов, включая Екатеринбург, где эпидситуация менее благополучна, часть ограничительных мер сохраняется, - пояснил Евгений Куйвашев.

Также в этих городах остаются ограничения на работу парикмахерских: можно только стричься. А косметологии смогут работать, только если у них есть медицинская лицензия.

В остальных муниципалитетах области смогут полноценно работать и парикмахерские, и салоны красоты с массажными кабинетами, и бани.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ

В тех городах, где эпидобстановка по-прежнему далека от идеала, спиртное будет продаваться лишь с 10:00 до 19:00.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зафиксировано 2298 случаев COVID-19. Врачи оценивают состояние 13 госпитализированных как тяжелое, 68 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное. Врачи вылечили 534 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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