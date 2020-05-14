«Это пир во время чумы»: в уральском городе толпа людей пришла на ярмарку у мэрии города

В Красноуфимске, небольшом городе Свердловской области, местные власти устроили сельскохозяйственную ярмарку. Прямо перед зданием администрации расположились палатки, где продавали саженцы, рассаду, мед, орехи, чаи, мясо и рыбу. В общем, полный комплект. Ярмарка работала с 10 утра до 16 часов и успела собрать толпы людей возле прилавков. К слову, Красноуфимск на восьмом месте по числу заболевших коронавирусом в регионе.

В администрации города говорят, что ярмарка была запланирована задолго до пандемии. Фото: предоставлено новостным порталом КСК66.

«ПОЛНЫЙ БАРДАК»

Жители Красноуфимска разделились на два лагеря. С одной стороны те, кто гуляли на той самой ярмарке, с другой стороны, кто сидели дома и соблюдал самоизоляцию. И они в шоке от действий администрации.

- Это ужас какой-то. Люди не соблюдали дистанцию, многие были без масок. И все это с позволения администрации, - написала в редакцию «КП-Екатеринбург» местная жительница Танзиля.

Сама ярмарка прошла 13 мая. Администрация города Красноуфимска сразу после мероприятия в своих соцсетях отчиталась как все прошло, приложили даже фотографии. На снимках все было прилично: люди на расстоянии друг от друга в полтора метра, все в масках, никто не толпится. Но это не спасло местных властей от гневной критики.

Посетители ярмарки забыли о режиме самоизоляции и дистанции. Фото: предоставлено новостным порталом КСК66.

- Очень удивилась, когда увидела фото на котором такое огромное количество людей. В масках ли, без масок, не важно. Ясно одно администрация, выдавая разрешение на проведение таких ярмарок, однозначно нарушила закон о самоизоляции. Очень глупо с их стороны. Люди не могут кладбища посетить, могилки своих родных убрать. Короче, полный бардак, - пишет Мария Стахеева в группе «В Красноуфимске» в соцсети «Вконтакте».

- Вы простите, но это просто смешно. Магазины все прошерстили, за каждое невыполненное указание Роспотребнадзора наказали, а тут, ни полосок на асфальте, ни антисептиков для посетителей, - поддержала горожанку Дарья Леушканова.

«МЫ ВЫДАВАЛИ ЛЮДЯМ МАСКИ И ПРОСИЛИ О ДИСТАНЦИИ»

Мы обратились в администрацию Красноуфимска, чтобы те прояснили ситуацию. Пресс-секретарь мэрии Марина Терехина сообщила нам, что ярмарка была запланирована уже давно еще до карантина. Также мероприятие не противоречит указу губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности». Согласно официальному документу торговля разрешена на открытых рынках и ярмарках.

На фото, что сделали сотрудники администрации, люди соблюдали дистанцию и носили маски. Фото: пресс-служба администрации Красноуфимска.

- Организаторам ярмарки, которые приезжал в наш город, мы вручили конкретные рекомендации: все продавцы должны быть в масках и перчатках. Когда ярмарка открылась, сотрудники администрации выдавали посетителям одноразовые маски и просили людей держать дистанцию, - рассказывает Марина Терехина.

Чиновники отрицают столпотворение. Говорят, что регулярно проверяли, как проходит ярмарка. А вот ответить на вопрос, почему вообще решили проводить ярмарку в разгар пандемии, ответить не смогли.