2020-05-14T14:43:51+03:00
Общество

«Это пир во время чумы»: в уральском городе толпа людей пришла на ярмарку у мэрии города

Чиновники говорят, что во время мероприятия предупреждали людей держать дистанцию и раздавали маски посетителям
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Администрация Красноуфимска отрицает столпотворение на ярмарке. Фото: предоставлено новостным порталом КСК66.Администрация Красноуфимска отрицает столпотворение на ярмарке. Фото: предоставлено новостным порталом КСК66.
Изменить размер текста:

В Красноуфимске, небольшом городе Свердловской области, местные власти устроили сельскохозяйственную ярмарку. Прямо перед зданием администрации расположились палатки, где продавали саженцы, рассаду, мед, орехи, чаи, мясо и рыбу. В общем, полный комплект. Ярмарка работала с 10 утра до 16 часов и успела собрать толпы людей возле прилавков. К слову, Красноуфимск на восьмом месте по числу заболевших коронавирусом в регионе.

В администрации города говорят, что ярмарка была запланирована задолго до пандемии. Фото: предоставлено новостным порталом КСК66.

В администрации города говорят, что ярмарка была запланирована задолго до пандемии. Фото: предоставлено новостным порталом КСК66.

«ПОЛНЫЙ БАРДАК»

Жители Красноуфимска разделились на два лагеря. С одной стороны те, кто гуляли на той самой ярмарке, с другой стороны, кто сидели дома и соблюдал самоизоляцию. И они в шоке от действий администрации.

- Это ужас какой-то. Люди не соблюдали дистанцию, многие были без масок. И все это с позволения администрации, - написала в редакцию «КП-Екатеринбург» местная жительница Танзиля.

Сама ярмарка прошла 13 мая. Администрация города Красноуфимска сразу после мероприятия в своих соцсетях отчиталась как все прошло, приложили даже фотографии. На снимках все было прилично: люди на расстоянии друг от друга в полтора метра, все в масках, никто не толпится. Но это не спасло местных властей от гневной критики.

Посетители ярмарки забыли о режиме самоизоляции и дистанции. Фото: предоставлено новостным порталом КСК66.

Посетители ярмарки забыли о режиме самоизоляции и дистанции. Фото: предоставлено новостным порталом КСК66.

- Очень удивилась, когда увидела фото на котором такое огромное количество людей. В масках ли, без масок, не важно. Ясно одно администрация, выдавая разрешение на проведение таких ярмарок, однозначно нарушила закон о самоизоляции. Очень глупо с их стороны. Люди не могут кладбища посетить, могилки своих родных убрать. Короче, полный бардак, - пишет Мария Стахеева в группе «В Красноуфимске» в соцсети «Вконтакте».

- Вы простите, но это просто смешно. Магазины все прошерстили, за каждое невыполненное указание Роспотребнадзора наказали, а тут, ни полосок на асфальте, ни антисептиков для посетителей, - поддержала горожанку Дарья Леушканова.

«МЫ ВЫДАВАЛИ ЛЮДЯМ МАСКИ И ПРОСИЛИ О ДИСТАНЦИИ»

Мы обратились в администрацию Красноуфимска, чтобы те прояснили ситуацию. Пресс-секретарь мэрии Марина Терехина сообщила нам, что ярмарка была запланирована уже давно еще до карантина. Также мероприятие не противоречит указу губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности». Согласно официальному документу торговля разрешена на открытых рынках и ярмарках.

На фото, что сделали сотрудники администрации, люди соблюдали дистанцию и носили маски. Фото: пресс-служба администрации Красноуфимска.

На фото, что сделали сотрудники администрации, люди соблюдали дистанцию и носили маски. Фото: пресс-служба администрации Красноуфимска.

- Организаторам ярмарки, которые приезжал в наш город, мы вручили конкретные рекомендации: все продавцы должны быть в масках и перчатках. Когда ярмарка открылась, сотрудники администрации выдавали посетителям одноразовые маски и просили людей держать дистанцию, - рассказывает Марина Терехина.

Чиновники отрицают столпотворение. Говорят, что регулярно проверяли, как проходит ярмарка. А вот ответить на вопрос, почему вообще решили проводить ярмарку в разгар пандемии, ответить не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лечение на дому от COVID-19 на Среднем Урале оценили в семь тысяч
В Екатеринбурге заработали еще пять детских садов
С начала февраля медики проверили на коронавирс 156 тысяч свердловчан
На Урале застройщиков, которые украли у дольщиков 32 миллиона, отправили под суд
Работал вопреки указу: в Екатеринбурге на две недели прикрыли частный детский сад
Автобус №76 в Екатеринбурге продлят до «Меги»
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
Работали поодиночке и в группе: в Екатеринбурге поймали четырех веловоров
С начала самоизоляции свердловские суды наказали почти две тысячи нарушителей
Пассажиры вновь смогут купить билеты на ряд поездов за 90 суток до их отправления
Главврач ЦРБ в Березовском извинился перед родственниками умершей пациентки, которую отказались госпитализировать
С начала года уральские таможенники нашли контрафактные игрушки на 370 миллионов
На Урале поймали браконьеров, подстреливших бобра, селезней и тетеревов
Свердловские врачи вылечили от коронавируса еще 40 человек
В Екатеринбурге иномарка, выезжая со двора, сбила подростка
ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых
На Старой Сортировке в Екатеринбурге на полтора месяца закрывают улицу
«Будем биться за каждого»: трогательное обращение водителя скорой, согласившегося работать с коронавирусом
До 140 литров в минуту: в Первоуральской больнице появилась мобильная кислородная станция
С начала года по вине автобусов на дорогах Урала произошло 30 ДТП
Во время самоизоляции на Среднем Урале стало меньше аварий
Вполовину дешевле: «Уральские авиалинии» запустили скидки для медиков, сражающихся с COVID-19
В Екатеринбурге заменят больше 75 километров тепловых сетей
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
На Урале инвалиду-колясочнику выдали квартиру на втором этаже в доме без пандусов
Чтобы не стоять часами в очереди: в 14 отделениях почты в Екатеринбурге запустили онлайн-запись