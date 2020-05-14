В Свердловской области за сутки нашли еще 64 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 64 случая заражения коронавирусом. Поэтому теперь в регионе 2 362 заболевших. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Новые пациенты - жители Екатеринбурга (+36), Артемовского, Арамильского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхотурья, Камышлова, Красноуральска, Новоуральска, Полевского, Североуральска, Невьянска, Сысертского и Талицкого городских округов, а также у двух рабочих из Мурманска, которые сейчас находится в обсервации.

Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 49-ти – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Кроме того, в Свердловской области официально зарегистрировано четыре смерти от коронавируса. Напомним, первым стал 54-летний житель Красноуфимска, он слишком поздно обратился за помощью. Диагноз подтвердился только после вскрытия. Еще двое – пенсионеры из Екатеринбурга. Сегодня стало известно об еще одном погибшем. Как рассказали в оперштабе, речь идет о пожилом человека. Смерть произошла в связи с осложнениями хронических заболеваний.

Но есть и хорошие новости: в регионе за все время врачам удалось поставить на ноги 574 человека. Все они сдали двойные тесты и были выписаны домой.

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Напомним, что в Свердловской области до 18 мая действует режим самоизоляции. Начиная с 19 мая, согласно словам губернатора Евгения Куйвашева, регион постепенно начнет выходить с него: открываются торговые центры, парки и скверы. Однако точки общепита по-прежнему будут работать в режиме доставки.

Накануне стало известно, что из-за пандемии коронавируса Минобразования РФ приняло решение перенести ЕГЭ для 11-классников с 8 июня на более поздний срок. А ОГЭ для 9-классников было вообще отменено.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

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