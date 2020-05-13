2020-05-13T13:43:35+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Сдавать ЕГЭ смогут лишь те, кто собирается поступать в вуз
Данил СВЕЧКОВ
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Изначально ЕГЭ планировали провести 8 июняИзначально ЕГЭ планировали провести 8 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Единый государственный экзамен у школьников Свердловской области, да и всей России, все-таки перенесут. Ранее этим днем в региональном министерстве образования сообщали, что ОГЭ у девятиклассников отменяется из-за коронавируса, а ЕГЭ запланировано на 8 июня.

Но позже в федеральном министерстве просвещения объявили: ЕГЭ переносится с 8 июня на более поздний срок. Об этом рассказал заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк на дистанционном совещании с регионами. Перенос вызван ситуацией с распространением коронавируса в стране.

- Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, - сообщают в Минпросвещения России. - Все сроки будут утверждены Правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне Государственной Думой Российской Федерации и Советом Федерации в ближайшие дни.

Тем выпускникам 11 классов, кто не планирует после школы поступать в высшие учебные заведения аттестат можно будет получить без ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем выпускникам 11 классов, кто не планирует после школы поступать в высшие учебные заведения аттестат можно будет получить без ЕГЭ.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем выпускникам 11 классов, кто не планирует после школы поступать в высшие учебные заведения аттестат можно будет получить без ЕГЭ. В него проставят отметки по итогам года. То есть сдавать Единый государственный экзамен будут лишь те, кто планирует поступить в вуз.

- Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется, - уточняют в Минпросвещения России. - Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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