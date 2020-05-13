2020-05-13T12:23:07+03:00
Общество

В Свердловской области ОГЭ 2020 для девятиклассников отменили из-за коронавируса

Об этом заявил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов
Мария Трапезникова
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ОГЭ для учеников 9 классов в этом году отменилиОГЭ для учеников 9 классов в этом году отменилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за пандемии коронавируса все выпускники Свердловской области и их родители переживают о том, в каком формате пройдут выпускные экзамены - ОГЭ для 9-классников и ЕГЭ для 11-классников. Во время брифинга с журналистами министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов рассказал, что для первых в этом учебном году ОГЭ будет отменено.

- Для 9-классников ОГЭ отменен. В аттестат будут выставляться отметки по текущим знаниями. По 11-классникам: пока что планируется с 8 июня начинать экзамены – пока решение остается таким, но в данный момент на федеральном уровне рассматривается перенос сроков, - рассказал Биктуганов.

Напомним, пока что основной день, с которого стартует ЕГЭ - 8 июня. Однако Минпросвещения РФ не исключает, что сроки сдвинутся на июль. Скорректировать график могут после майских праздников.

- С учетом исполнения рекомендаций Роспотребнадзора о соблюдении дистанции полтора метра в условиях распространения коронавируса министерством образования сделан прогноз увеличения количества аудиторий и пунктов проведения экзаменов, а также численности работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, - рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

По его словам, для проведения экзаменов необходимо будет открыть дополнительно 37 пунктов, 794 аудитории и привлечь 1 387 организаторов. Сейчас областные власти прорабатывают вопрос обеспечения безопасности выпускников во время ЕГЭ.

ОФИЦИАЛЬНО

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 298 заболевших коронавирусом. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 534 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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