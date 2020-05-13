2020-05-13T10:41:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области выявили 135 новых случаев коронавируса

Таким образом, число заболевших в регионе достигло 2 298 человек
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Всего уральские врачи вылечили 489 пациентов с коронавирусомВсего уральские врачи вылечили 489 пациентов с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области за сутки выявили 135 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 2 298 человек

По данным регионального оперштаба, заболели жители в Екатеринбурге, Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, Верхотурье, Ирбите, Камышлове, Красноуфимске, Кушве, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Новой Ляле, Новоуральске, Первоуральске, Реже, Ревде, Тугулыме. Отмечается, что всего уральские врачи вылечили 534 пациентов с коронавирусом.

- Врачи оценивают состояние 13 госпитализированных с коронавирусом как тяжелое, 68 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное, - пояснили в оперштабе.

Стоит добавить, что в регионе зафиксировано три смерти от коронавируса. Первым погибшим стал 54-летний житель Красноуфимска, мужчина заболел после возвращения из Москвы. Известно, что он также заразил врача местной больницы.

Кроме этого накануне стало известно о семье из Ирбита, которая заразилась от сына, приехавшего из Екатеринбурга в гости к родителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У медработника нашли COVID-19: старейший роддом Среднего Урала закрыли на карантин (подробнее)

«Мне стоять больно, а врачи указали на дверь»: в Екатеринбурге рожениц отправили из роддома домой из-за пациентки с подозрением на COVID-19 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Открыто движение поездов по новому третьему пути на участке Косулино – Баженово Свердловской железной дороги
Когда начнутся летние каникулы у школьников в Свердловской области: отвечает министр образования Юрий Биктуганов
На Урале в реку выбросили 300 бутылок с просроченной газировкой
В министерстве образования Свердловской области рассказали, когда детские сады снова откроются
С шашлыками и на даче: как уральцы проводили майские праздники
Уральские военные продезинфицируют госпиталь ветеранов войн, где нашли заболевших COVID-19
Пенсионный фонд объяснил, какие семьи с детьми в Свердловской области могут получить и ежемесячную выплату в 5 тысяч и единовременную в 10 тысяч
В Свердловской области за апрель 64 тысяч семей с детьми до 3 лет получили 5 тысяч рублей помощи от государства
За сутки медики вылечили от коронавируса 45 свердловчан
Коронавирус не помеха: Кольцово готовится к летнему сезону
Люди наезжали на столбы электросетей: в министерстве энергетики и ЖКХ рассказали, почему у жителей Свердловской области в 2020 году пропадал свет
Жители и предприятия Свердловской области задолжали больше 12 миллиардов за ЖКХ
На Урале экс-начальница почтового отделения украла из кассы 174 тысячи
В Свердловской области в два раза реже стали происходить коммунальные аварии на тепловых сетях
По ночам рисуют стрелки и «зебры»: в Екатеринбурге начали обновлять дорожную разметку
Уральские заключенные за месяц сшили полтора миллиона масок
Ушла без документов и телефона: в Нижнем Тагиле ищут женщину в спортивном костюме с короной из страз
На Урале закрыли кафе, которое продолжало работать во время коронавируса
У уральца забрали права из-за 13 неоплаченных штрафов
Под Екатеринбургом экс-управляющего детдома обвиняют в краже миллиона рублей
В Екатеринбурге у 76 детей нашли коронавирус
На Урале из горящей пятиэтажки спасли 18 жильцов
Несся на бешеной скорости: под Екатеринбургом пьяный водитель устроил жесткое ДТП
В Екатеринбурге разыскивают мужчину, сбежавшего с изоляции
Оперштаб опроверг информацию о коронавирусе в трёх магазинах Екатеринбурга
В Екатеринбурге около озера Шарташ нашли тело пенсионера в маске
В Екатеринбурге коктейлями Молотова закидали фитнес-клуб Iron Gym
Угроза минимальна: Евгений Куйвашев рассказал, как работают роддома в Екатеринбурге