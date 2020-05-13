В Свердловской области выявили 135 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки выявили 135 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 2 298 человек

По данным регионального оперштаба, заболели жители в Екатеринбурге, Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, Верхотурье, Ирбите, Камышлове, Красноуфимске, Кушве, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Новой Ляле, Новоуральске, Первоуральске, Реже, Ревде, Тугулыме. Отмечается, что всего уральские врачи вылечили 534 пациентов с коронавирусом.

- Врачи оценивают состояние 13 госпитализированных с коронавирусом как тяжелое, 68 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное, - пояснили в оперштабе.

Стоит добавить, что в регионе зафиксировано три смерти от коронавируса. Первым погибшим стал 54-летний житель Красноуфимска, мужчина заболел после возвращения из Москвы. Известно, что он также заразил врача местной больницы.

Кроме этого накануне стало известно о семье из Ирбита, которая заразилась от сына, приехавшего из Екатеринбурга в гости к родителям.

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