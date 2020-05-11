У медработника нашли COVID-19: старейший роддом Среднего Урала закрыли на карантин

Сегодня днем, 11 мая, стало известно, что старейший роддом Среднего Урала - Екатеринбургский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) закрыли на карантин. Причиной стало то, что у одного из медработников обнаружили коронавирус. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

- Благодаря проведению регулярных тестирований медработников на коронавирус в НИИ ОММ был своевременно выявлен один случай COVID-19. В настоящее время принимаются все необходимые в таких случаях меры: медучреждение закрыто на прием пациентов, проводятся постконтактное тестирование, изоляция, дезинфекция, - сообщили там.

Всех новых пациенток теперь перенаправляют в Областной перинатальный центр, Екатеринбургский перинатальный центр, а также межмуниципальные перинатальные центры.

Кроме того, все медработники, которые оказались на карантине в НИИ ОММ, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, а в самом помещении усилены меры безопасности.

- Эпидемиологи на данный момент оценивают риски, связанные с выявлением коронавируса, как невысокие, - добавили в оперштабе.

Напомним, 25 апреля НИИ ОММ попал в список лечебных учреждений, созданный Правительством РФ, которые планировалось перепрофилировать под госпитали для больных COVID-19. Однако пациенты и персонал выступили против такого решения и даже создали петицию, призывающую исключить роддом из списка.

Все дело в том, что на данный момент в стенах института находятся 182 женщины из разных регионов страны, из них 108 беременных с различными факторами высокого перинатального риска: 46 в сроке недоношенной беременности, 80 с сахарным диабетом, 12 с многоплодной беременностью. Все они находится в большой опасности, если окажутся рядом с заразившимися COVID-19.

Кроме того, в неонатальных отделениях находятся 95 детей, из них в реанимации – 16. Поэтому выписка или перегоспитализация их в ближайшее время невозможна.

27 апреля губернатор Евгений Куйвашев выступил в защиту НИИ ОММ, опубликовав обращение главе Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой не отдавать роддом под инфекционную больницу. Вместо него губернатор предложил перепрофилировать Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии.

А 29 апреля заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин подписал документ, согласно которому институт переформируют под госпиталь только в случае крайней необходимости, но при этом убирать его из списка больниц, сформированного Правительством РФ, не стали.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 1952 случая заражения коронавирусной инфекцией. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное.

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