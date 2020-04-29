Старейший роддом Урала отдадут больным COVID-19 только в случае крайней необходимости
Старейший и лучший роддом Урала – Екатеринбургский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) – перепрофилируют под больных COVID-19 только в случае крайней необходимости. Соответствующий документ подписал заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин, обращение опубликовано на официальном портале роддома.
- Повторно обращаем внимание, что перепрофилирование акушерских стационаров для оказания медицинской помощи инфекционным больным неакушерского профиля осуществляется только в случаях крайней необходимости без ущерба для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, - сообщается в обращении замглавы Минздрава РФ.
Кроме того, в документе сообщается, что перенос сроков оказания медпомощи в плановой форме возможен только при физиологически протекающей беременности. И не допустим при наличии рисков, которые могут угрожать состоянию беременной и/или ее ребенка.
Фото: НИИ ОММ
25 апреля Правительство РФ утвердило предварительный список медорганизаций, которые перепрофилируют под больных коронавирусом. и в этом списке внезапно оказался НИИ ОММ. Пациенты и персонал выступили против такого решения и создали петицию, призывающую исключить роддом из списка. Сейчас в стенах института находятся 182 женщины из разных регионов страны, из них – 108 беременных с различными факторами высокого перинатального риска: 46 в сроке недоношенной беременности, 80 с сахарным диабетом, 12 с многоплодной беременностью. Все они находится в большой опасности, если окажутся рядом с заразившимися COVID-19.
Кроме того, в неонатальных отделениях находятся 95 детей, из них в реанимации – 16. Поэтому выписка или перегоспитализация их в ближайшее время невозможна.
Спустя два дня губернатор Евгений Куйвашев выступил в защиту НИИ ОММ, опубликовав обращение главе Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой не отдавать роддом под инфекционную больницу. Вместо него губернатор предложил перепрофилировать Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области 629 случаев COVID-19. На карантин закрыты восемь больниц, ГКБ №40 и ее инфекционный блок оказались почти переполнены.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Covid-19 не за счет детей и беременных!»: медики уральского роддома боятся, что к ним начнут класть больных коронавирусом. Сотрудники Научно-исследовательского института "Охраны материнства и младенчества" (НИИ ОММ) написали петицию (подробнее)
Свердловский губернатор уговорит премьера Мишустина сохранить лучший роддом Урала. На площадках НИИ ОММ планируют разместить зараженных коронавирусом уральцев (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»