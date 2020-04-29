Старейший роддом Урала отдадут больным COVID-19 только в случае крайней необходимости

Старейший и лучший роддом Урала – Екатеринбургский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) – перепрофилируют под больных COVID-19 только в случае крайней необходимости. Соответствующий документ подписал заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин, обращение опубликовано на официальном портале роддома.

- Повторно обращаем внимание, что перепрофилирование акушерских стационаров для оказания медицинской помощи инфекционным больным неакушерского профиля осуществляется только в случаях крайней необходимости без ущерба для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, - сообщается в обращении замглавы Минздрава РФ.

Кроме того, в документе сообщается, что перенос сроков оказания медпомощи в плановой форме возможен только при физиологически протекающей беременности. И не допустим при наличии рисков, которые могут угрожать состоянию беременной и/или ее ребенка.

Фото: НИИ ОММ

25 апреля Правительство РФ утвердило предварительный список медорганизаций, которые перепрофилируют под больных коронавирусом. и в этом списке внезапно оказался НИИ ОММ. Пациенты и персонал выступили против такого решения и создали петицию, призывающую исключить роддом из списка. Сейчас в стенах института находятся 182 женщины из разных регионов страны, из них – 108 беременных с различными факторами высокого перинатального риска: 46 в сроке недоношенной беременности, 80 с сахарным диабетом, 12 с многоплодной беременностью. Все они находится в большой опасности, если окажутся рядом с заразившимися COVID-19.

Кроме того, в неонатальных отделениях находятся 95 детей, из них в реанимации – 16. Поэтому выписка или перегоспитализация их в ближайшее время невозможна.

Спустя два дня губернатор Евгений Куйвашев выступил в защиту НИИ ОММ, опубликовав обращение главе Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой не отдавать роддом под инфекционную больницу. Вместо него губернатор предложил перепрофилировать Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области 629 случаев COVID-19. На карантин закрыты восемь больниц, ГКБ №40 и ее инфекционный блок оказались почти переполнены.

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