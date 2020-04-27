Свердловский губернатор уговорит премьера Мишустина сохранить лучший роддом Урала

С каждым днем в Екатеринбурге и Свердловской области растет число заболевших коронавирусной инфекцией уральцев. К прошедшим выходным оказалось, что ресурса больниц №40 и №6 в Екатеринбурге не хватает для размещения новых больных COVID-19.

«МЫ НЕ ХОТИМ УМИРАТЬ»

Поэтому федеральные власти стали рассматривать новые площадки по всей стране для размещения больных новым недугом перед выходом России на плато по заболеваемости к середине мая.

Неожиданным решением было включение в список НИИ охраны материнства и младенчества. Это старейший и лучший уральский роддом, а также исследовательский институт.

Сейчас в учреждении находятся 182 женщины из разных регионов страны, среди которых – 108 беременных с повышенными рисками. В неонатальных отделениях НИИ ОММ находятся 95 младенцем, из которых 16 – в реанимации. Выписать или перевести в другое учреждение их нельзя, подвергать риску – тоже.

Из-за этого пациенты и врачи учреждения создали петицию на сайте change.org, собрав за день десятки тысяч подписей в свою поддержу.

-Если НИИ ОММ закроют из-за пандемии коронавируса, то беременным с осложнениями будет просто некуда обратиться за помощью. Мы не хотим умирать! Мы хотим жить и растить наших детей! – пишут авторы петиции.

Пациенты и сотрудники НИИ ОММ создали петицию в защиту уникального институтаФото: Алексей БУЛАТОВ

«МЫ НЕ ПРИЧЕМ, ЭТО МОСКВА»

К вечеру к ситуации подключился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам руководство региона не имеет отношения к включению лучшего роддома на Урале в список учреждений, которые переформатируют под лечение коронавирусных больных.

- Мы сейчас подбираем варианты, какие еще медицинские учреждения Свердловской области можно перепрофилировать под инфекционные больницы, чтобы сохранить работу НИИ ОММ в обычном режиме, - говорит губернатор.

По его словам, один из вариантов – Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии.

- Я подготовил обращение по этому поводу на имя главы правительства России Михаила Мишустина. Надеюсь, что нам удастся найти компромисс. Буду стоять на свое. Институт сохраним, - подытожил Евгений Куйвашев.