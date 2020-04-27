2020-04-27T13:47:18+03:00
Коронавирус Covid-19

«Covid-19 не за счет детей и беременных!»: медики уральского роддома боятся, что к ним начнут класть больных коронавирусом

Сотрудники Научно-исследовательского института "Охраны материнства и младенчества" (НИИ ОММ) написали петицию
Олег ГАЛИМОВ
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Сейчас в НИИ ОММ находятся 180 пациенток из разных регионов РоссииСейчас в НИИ ОММ находятся 180 пациенток из разных регионов РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число зараженных на Среднем Урале перевалило за 400 человек и с каждым днем увеличивается на несколько десятков пациентов. На днях стало известно о том, что больница № 40 и ее инфекционный блок переполнены, поэтому брать новых больных придется другим учреждениям.

В числе потенциальных заведений и НИИ охраны материнства и младенчества, информация об этом появилась в СМИ три дня назад. Реакция пациентов и врачей не заставила себя долго ждать – на сайте change.org была создана петиция.

Ее авторы отмечают, что сейчас в стенах исследовательского института находятся 182 женщины из разных регионов страны, из них – 108 беременных с различными факторами высокого перинатального риска: 46 в сроке недоношенной беременности, 80 с сахарным диабетом, 12 с многоплодной беременностью.

В неонатальных отделениях находятся 95 детей, из них в реанимации- 16. В такой ситуации выписка и перегоспитализация пациентов в ближайшее время невозможна.

Сотрудники института заявили, что не обеспечены средствами индивидуальной защиты в должном количестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники института заявили, что не обеспечены средствами индивидуальной защиты в должном количестве.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали «КП» в оргметодотделе института, указанные в петиции цифры являются достоверными.

- НИИ ОММ — уникальное медицинское учреждение, где спасают жизни младенцам и их мамам, - пишут авторы петиции. - Врачи проводят сложнейшие операции, некоторые из них не делают больше нигде в России. В месяц в среднем проводится 24 уникальных операций на плоде. Ежедневно в отдел госпитализации поступает 5-6 заявок для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, включая внутриутробную хирургию. Если НИИ закроют из-за пандемии, беременным, которые столкнулись с осложнениями, просто будет некуда обратиться за помощью. Мы не хотим умирать! Мы хотим жить и растить наших детей!

Также врачи сетуют на неподготовленность к приему пациентов с COVID-19.

- Нет достаточного количества техники, например, аппаратов ИВЛ для взрослых. Нет рабочего аппарата КТ, отсутствует бронхоскоп, недостаточное количество пульсоксиметров, банок Боброва, аспираторов, - отмечается в петиции.

МНЕНИЕ

Против передачи НИИ ОММ для лечения пациентов с коронавирусом высказался и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман:

- В Екатеринбурге, по указанию из Москвы, под коронавирусный госпиталь забирают НИИ ОММ! Мало того, что они забрали единственный в городе Хоспис, теперь они добрались и до младенцев. Пациенты и врачи уникального НИИ, где спасают жизни младенцам, умоляют власти не отдавать его под пациентов с коронавирусом. Подпишите петицию! – написал Ройзман в своем Instagram.

В неонатальных отделениях находятся 95 детей, из них в реанимации новорожденных — 16. В такой ситуации выписка и перегоспитализация пациентов в ближайшее время невозможна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В неонатальных отделениях находятся 95 детей, из них в реанимации новорожденных — 16. В такой ситуации выписка и перегоспитализация пациентов в ближайшее время невозможнаФото: Алексей БУЛАТОВ

Получить комментарий о сложившейся вокруг НИИ ОММ ситуации на момент публикации не удалось. Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков не ответил на звонок корреспондента «Комсомолки».

ОФИЦИАЛЬНО

в Свердловской области зарегистрировано 454 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 17 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Выписано еще 9 человек – уральские врачи вылечили в общей сложности 97 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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