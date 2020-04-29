В Свердловской области 90 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки подтвердилось 90 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперштабе. COVID-19 нашли у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Полевского, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Арамиля.

- Среди заболевших также – семь жителей других регионов России, - добавили в оперштабе.

На 29 апреля, всего в регионе подтвердилось 629 случаев коронавируса.

Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. На данный момент из больниц выписали еще 7 человек. Общее количество пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 115.

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