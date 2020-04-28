«Мы тоже не хотим умирать»: уральцы с туберкулезом не хотят, чтобы к ним подселяли пациентов с коронавирусом

В Екатеринбурге и городах Свердловской области растет число уральцев, заразившихся коронавирусом. Ресурсы для их наблюдения и лечения Горбольницы №40 и ЦГКБ №6 исчерпаны, поэтому руководство региона рассматривает новые площадки, которые можно перепрофилировать под лечение пациентов с COVID-19.

«МЫ НЕ ХОТИМ УМИРАТЬ!»

В понедельник, 27 апреля, оказалось, что в список потенциальных площадок федеральное правительство включилось НИИ охраны материнства и младенчества – лучший роддом Свердловской области.

Сразу после этого губернатор региона Евгений Куйвашев направил обращение к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить НИИ ОММ из списка площадок для лечения пациентов с коронавирусом.

Сейчас у учреждении наблюдаются 182 пациентки из разных регионов страны, 108 из которых - находятся здесь из-за повышенных рисков при протекании беременности. Выписывать их нельзя, подвергать риску, переводя в другую больницу тоже нежелательно.

Врачи и пациентки НИИ ОММ в Екатеринбурге даже создали петицию на change.org, собрав несколько тысяч подписей.

В Екатеринбурге в двух больницах закончились места для лечения больных коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ

«Мы не хотим умирать» Мы хотим жить и растить наших детей!» - отметили авторы в тексте обращения со сбором подписей.

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- Мы сейчас подбираем варианты, какие еще медицинские учреждения Свердловской области можно перепрофилировать под инфекционные больницы, чтобы сохранить работу НИИ ОММ в обычном режиме, - отреагировал губернатор Евгений Куйвашев и предложил в качестве одной из площадок Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии.

- Я подготовил обращение по этому поводу на имя главы правительства России Михаила Мишустина. Надеюсь, что нам удастся найти компромисс. Буду стоять на своем. Институт сохраним, - подытожил Евгений Куйвашев.

«МЫ ТОЖЕ НЕ ХОТИМ УМИРАТЬ!»

Сотрудники и пациенты Уральского НИИ фтизиопульмонологии, который является филиалом Национального медицинского центра, не согласились с перспективой перепрофилирования под площадку для лечения больных коронавирусом.

По словам медиков, по действующим санитарным нормам перепрофилировать противотуберкулезное учреждение можно только через три года после его закрытия. Иначе есть большой риск заражения туберкулезом.

- Мы возражаем против решения губернатора произвести замену ФГБУ НИИ ОММ на УНИИФ для перепрофилирования коек для лечения COVID-19. Почти у всех больных в УНИИФ множественная устойчивость микробактерий, лекарственные препараты подобрать трудно, стоят они дорого, - говорится в тексте петиции, которую медики и пациенты разместили на change.org. На данный момент документ подписали 400 человек.

Сейчас в учреждении проходят лечении почти 300 человек, у некоторых из них диагностирован ВИЧ, часть не может самостоятельно передвигаться, часть страдает открытой формой туберкулеза, а это опасно для окружающих.

«Мы опасаемся за жизнь при переезде. Мы тоже хотим жить! Как такое возможно, что в области решить проблему коронавируса можно решить только за счет женщин, детей и больных туберкулезом? Мы обращаемся с просьбой к Правительству РФ: найдите решение не за счет самых слабых!

К проблеме подключился губернатор Свердловской области Евгений КуйвашевФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что за последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области подтвердились еще 85 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло отметки в 539 человек. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

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Новые случаи подтвердились у жителей Екатеринбурга, Красноуфимска, Полевского, Первоуральска, Тугулыма и Камышлова. С начала февраля, когда в России началась вспышка коронавируса, свердловские медики полностью вылечили 108 человек.

Сегодня состояние 19 пациентов с коронавирусом остается тяжелым, у 54 человек – состояние средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Всех больных с COVID-19 везут лечиться в Екатеринбурге, из-за чего и возник дефицит больничных коек.

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КОНКРЕТНО

Учреждения, где лечат больных с коронавирусом

ГКБ №14

ЦГБ №2

ЦГКБ №40 (мест нет)

ЦГКБ №6 (мест нет)

ЦГКБ №24

На карантине

ЦГКБ №1

ЦГБ №3

Уральский институт кардиологии

Свердловский госпиталь ветеранов войн

Могут перепрофилировать

НИИ ОММ

УНИИФ

354-й военный госпиталь

Городской хоспис с оказанием паллиативной помощи

ЦИФРЫ

ЗАРАЖЕНЫ 539 (+85)

ОБСЛЕДОВАНЫ: 70 357 (+3003)

ВЫЗДОРОВЕЛИ: 108 (+11)

УМЕРЛИ: 1 (+0)