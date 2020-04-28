За сутки в Свердловской области нашли еще 85 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 85 случаев коронавируса. Теперь в регионе официально зафиксировано 539 заболевших. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи были выявлены в Екатеринбурге, Полевском, Краснофимске, а также в Камышлове, Первоуральске и Тугулыме. Однако есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить 108 человек.

- Состояние 19 госпитализированных с COVID-19 врачи оценивают как тяжелое, 54 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии, - добавили в оперштабе.

В Свердловской области на карантин закрыты восемь больниц – большая часть из них находится в Екатеринбурге. Число зараженных в ЦГБ №1, где недавно произошла вспышка коронавируса, выросло до 114 человек. Сегодня стало известно о том, что диагноз подтвердился у 11 врачей – они находятся под наблюдением. По словам губернатора Куйвашева, регион может выйти на плато по числу зараженных уже в начале мая. Однако пока что никто не дает точных прогнозов, поскольку ситуация нестабильная.

В ближайшее время в Екатеринбург должен прилететь последний, четвертый спецборт с гуманитарным грузом из Китая для медиков. Его доставили на Урал бизнесмены Алтушкин и Симановский. Первые три партии уже были распределены по больницам Свердловской и Челябинской областей.

С 1 мая в Екатеринбурге и регионе вводится «масочный» режим – он будет обязателен для всех. Теперь носить маску нужно будет во всех видах транспорта и в любом закрытом помещении.

А сегодня, 28 апреля, православные проводят Радоницу, поминая усопших. Однако власти и Епархия порекомендовала верующим воздержаться от похода на кладбища из-за риска быть зараженными. Но многие все равно пошли – о том, как это проходит, можно посмотреть по ссылке.