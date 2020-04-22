2020-04-22T11:42:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В восьми больницах Свердловской области у врачей выявили коронавирус

Более 80% пациентов с COVID — бессимптомные
Олег ГАЛИМОВ
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Число заболевших в регионе достигло 243 человекЧисло заболевших в регионе достигло 243 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу в восьми больницах Свердловской области у врачей и пациентов выявили коронавирус. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Евгений Куйвашев. На данный момент число заболевших в регионе достигло 243 человек.

- Один из последних потенциально опасных случаев произошел в Уральском институте кардиологии, - пишет глава региона. - Помимо ситуации в кардиоцентре, уже подтвержденные случаи коронавируса есть в других больницах, расположенных в Екатеринбурге: №1, №40, №20, №14 и в «Новой больнице». Также случаи у врачей и пациентов зафиксированы в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ.

Губернатор отметил, что чаще всего переносчики инфекции (таких 80%) не чувствуют симптомов. На Среднем Урале зафиксировано два летальных исхода: в Красноуфимске скончался 54-летний мужчина, в Богдановиче – 70-летняя бабушка.

- Каждый день у нас появляются новые случаи. Но это единственно возможный сценарий развития ситуации, через который сейчас проходят все страны мира, - добавил Евгений Куйвашев.

ОТКУДА ЗАВОЗИЛИ COVID-19?

Всего с 24.03 по 06.04 в Свердловскую область вернулись 5519 человек из 56 стран.

Большинство жителей регионов УФО вернулись из Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Турции, ОАЭ и Доминиканской Республики. Фото: оперштаб Москвы

Большинство жителей регионов УФО вернулись из Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Турции, ОАЭ и Доминиканской Республики. Фото: оперштаб Москвы

Топ-5 стран, откуда вернулись жители области:

Таиланд - 1874 (33,96%)

Вьетнам - 1219 (22,09%)

Турция - 468 (8,48%)

ОАЭ - 463 (8,39%)

Казахстан - 145 (2,63%)

ОФИЦИАЛЬНО

Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. За минувшие сутки выписано еще пять человек. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, составляет 65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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