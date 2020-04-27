2020-04-27T12:52:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда в Свердловской области введут обязательный масочный режим

Об этом на совещании у полпреда сообщил глава региона Евгений Куйвашев
Олег ГАЛИМОВ
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Нарушителей ждут штрафыНарушителей ждут штрафыФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 мая 2020 года на Среднем Урале начнет действовать обязательный масочный режим. Об этом на совещании у полпреда сообщи глава региона Евгений Куйвашев. Нарушителей ждут штрафы. Как рассказали «КП» в оперштабе, в ближайшее время решение будет оформлено документально.

- В любом виде транспорта, в закрытых помещениях - только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться, - сказал Куйвашев.

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 454 человек.

- Состояние 17-ти госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 73 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано еще 9 человек – уральские врачи вылечили в общей сложности 97 пациентов, - отмечают в оперштабе

Главным очагом заражения стала больница № 1, где COVID-19 подтвердился у 114 человек. На помощь специалистам инфекционных отделений командировано 108 врачей и 272 медицинские сестры. Кроме этого к работе привлечены 170 ординаторов и студентов старших курсов УГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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