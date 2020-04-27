2020-04-27T09:53:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в больнице № 1 Екатеринбурга увеличилось до 114 человек

Об этом рассказал полпред в УрФО Николай Цуканов
Олег ГАЛИМОВ
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Изначально сообщалось о 91 заболевшем в больницеИзначально сообщалось о 91 заболевшем в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число зараженных коронавирусом в ЦГБ № 1 Екатеринбурга увеличилось до 114 человек. По данным полпреда в УрФО Николая Цуканова, это наиболее опасный очаг инфекции в Свердловской области.

- Таким образом, у нас выбывают целые больницы из оказания медицинской помощи. А в случае небольших городов жители вообще могут лишиться возможности получения необходимой медицинской помощи из-за закрытия единственной больницы на карантин. В случае больших очагов имеет место распространения инфекции внутри больницы, - говорится в заявлении полпреда.

По состоянию на 27 апреля на Среднем Урале зафиксировано 454 случая коронавирусной инфекции. Состояние 17 пациентов оценивается как тяжелое, 72 — средней тяжести, остальных как удовлетворительное.

- На сегодняшний день в Свердловской области развернуты все 2 897 коек, из них 2028 коек (прим. – 100% от плана) обеспечены кислородной подводкой, 913 коек – аппаратами ИВЛ – цитирует губернатора Куйвашева региональный оперштаб.

Глава региона также добавил, что на помощь специалистам инфекционных отделений командировано 108 врачей и 272 медицинские сестры. Кроме этого к работе привлечены 170 ординаторов и студентов старших курсов УГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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