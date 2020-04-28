«Родители не поймут»: екатеринбуржцы пришли на кладбища в Радоницу, несмотря на пандемию

- Выручки почти нет! - кричат продавцы цветов у Широкореченского кладбища!

- В этом году народу мало? - осторожно интересуюсь я.

- По сравнению с предыдущими годами почти никого нет. Все боятся, видимо.

Люди начали приходить на кладбище к 11 утра.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заходим через главные Ворота и сразу же натыкаемся на местного охранника. Пожилой мужчина в белой маске не скрывает, установки отправлять домой пришедших почтить память родственников у него не было.

- Так ведь разрешили на Радоницу приходить!- ошибочно полагает он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/775867" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области.Алексей БУЛАТОВ

- Ошибаетесь, - парировал я. - Можно лишь на похороны собираться.

- Да за кого меня считать будут, если я начну всем натации читать?!

Продавцы жалуются на небольшую выручку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пришедших на кладбище видно невооружённым глазом: одни сразу идут к могилам родни, кто-то же сначала заходит в часовню.

Из разговоров с людьми становится ясно, что основной поток придётся на вторую половину дня. С утра же сюда пришли, в основном, представители старшего поколения.

На территории кладбища висят предупреждающие объявления.Фото: Алексей БУЛАТОВ

К нашему удивлению никто не стал шарахаться при виде камеры и спокойно соглашался побеседовать.

- У меня семья похоронена на четырёх кладбищах. В этом году я решилась прийти только сюда - к родителям. Они не поймут, если я не навещу их в Радоницу. Им же на небесах нет дела до коронавируса, - рассказала у могилы родственников женщина.

У кладбища стоит всего один наряд ДПС.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к 11 часам дня обстановка у заметно оживляется, народу становится заметно больше.

- Я живу одним днём! - бодро начала свой рассказ 64-летняя Татьяна Ивановна. - Души родственников спускаются сегодня на землю до 13:00. Нет смысла такие вещи игнорировать. Да, я практически в группе риска из-за возраста, но кто может знать, что случится завтра? Вот у моей подруги вчера сын 34-летний умер на ровном месте от остановки сердца! И при чем тут коронавирус?!

Люди все равно пришли на кладбище в Радоницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед уходом мы посетили администрацию кладбища, где поговорили с местным смотрителем Дмитрием Гончаренко. По его словам, в этом году людей пришло крайне мало.

- Да что вы, в любой другой год в Родительский день уже с утра целая демонстрация, а сегодня пришло всего лишь несколько десятков человек. Мы знаем про предписание Роспотребнадзора, у нас везде висят объявления об этом. Но мы же не можем полностью закрыть вход. Если нужно кого-то отлавливать, то пусть приходит полиция и Роспотребнадзор. Это их работа.

Вопреки нашим ожиданиям у кладбища дежурил лишь один наряд ДПС. Сотрудников в форме, которые бы вели разъяснительные беседы с гражданами, не было.

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских запретил посещать кладбища до 30 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских запретил посещать кладбища до 30 апреля. Власти пообещали не штрафовать уральцев, которые нарушили самоизоляцию и пришли почтить память усопших. Полиция будет дежурить в местах скопления людей и объяснять прохожим о необходимости находиться дома.

Отметим, сейчас в Свердловской области официально подтверждено 454 случая с коронавирусом.

Люди пришли в в медицинских масках.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

Дни особого поминовения усопших в 2020 году

Радоница не единственный поминальный день по церковному календарю. Более того, она даже не первая по счету, а четвертая. Первая Родительская суббота называется Мясопустной. В этом году она прошла 22 февраля - за неделю до Великого поста. Затем родительские субботы проводились во вторую и третью неделю Великого поста - 14 и 21 марта.

Впереди также следующие поминальные дни:

9 мая - День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

6 июня - Вселенская Троицкая родительская суббота.

11 сентября - День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных.

7 ноября - последний поминальный день года, Димитриевская Родительская суббота. Она посвящена памяти павших в битве на Куликовом поле.

Мясопустная и Троицкая родительские субботы называются вселенскими. Это значит, что их отмечают православные по всему миру. А вот остальные уже числятся частными, так как они связаны с историей нашей страны и отмечаются только Русской православной церковью.