2020-04-28T11:55:44+03:00
Общество

В Свердловской области 11 врачей заразились коронавирусом

Всем им оказывают помощь после госпитализации
Мария Трапезникова
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В Свердловской области - 11 врачей, заболевших коронавирусомВ Свердловской области - 11 врачей, заболевших коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за время пандемии коронавируса заболели 11 врачей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в региональном оперштабе, отметив, что информация о выздоровевших в данный момент уточняется.

- Всем заболевшим COVID-19 оказывается помощь после госпитализации. Люди, заболевшие коронавирусом, госпитализируются. Это значит, что они становятся пациентам и получают необходимо лечение, - добавили в оперштабе.

Уточнять о том, в каких больницах выявили заразившихся медиков, там не стали, чтобы избежать травли специалистов.

Вместе с тем, областные власти сегодня делают все возможное, чтобы в больницах не было дефицита средств защиты – в том числе масок и специальных костюмов. Напомним, что в Свердловскую область в ближайшее время прибудет последний, четвертый спецрейс с необходимыми медикаментами для врачей. Их оплатил глава РМК Игорь Алтушкин, а владелец «Сима-Ленда» организовал доставку Китая. Первые три уже прилетели в Екатеринбург – их груз был распределен между больницами Свердловской и Челябинской областей.

Вместе с тем, на карантин в регионе закрыты сразу восемь больниц, большая часть из них – в Екатеринбурге. Это было сделано потому, что в них нашли пациентов с COVID-19.

На сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 454 случая коронавируса. За все время медикам удалось поставить на ноги 97 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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