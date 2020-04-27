2020-04-27T12:52:17+03:00
Общество

За сутки в Свердловской области обнаружили еще 59 заболевших коронавирусом

Теперь в регионе официально 454 заболевших
Мария Трапезникова
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За сутки в Свердловской области обнаружили еще 59 заболевших коронавирусомЗа сутки в Свердловской области обнаружили еще 59 заболевших коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Свердловской области официально подтвердили еще 59 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Теперь в регионе 454 заболевших. По данным губернатора Куйвашева, регион может выйти на плато по числу заболевших уже на следующей неделе. Но пока что эксперты не дают никаких точных прогнозов.

Новые случаи нашли в Екатеринбурге, Арамиле, Серове, Асбесте, Тавде, Красноуфимске, Богдановиче, Полевском, Дегтярске, Сысерти, Заречном и Обуховском.

- Среди заболевших также – 7 жителей других регионов России – представителей организованной группы людей, которые прибыли на Средний Урал с задокументированными отрицательными анализами на вирус, были изолированы в одном из санаториев региона, где по прибытии у них были взяты дополнительные тесты на наличие COVID-19, - рассказали в региональном оперштабе.

Состояние 17-ти госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 73 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Региональный Роспотребнадзор даже опубликовал карту заражений по Екатеринбургу. На карте указаны места, откуда доставили зараженных горожан в больницу – всего 235 человек.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 97 человек. Все они сдали двойные тесты на коронавирус и были отпущены по домам.

В минувшие выходные стало известно, что инфекционные отделения больниц №40 и №6 оказались переполненными. Поэтому теперь всех пациентов с коронавирусом будут доставлять в другие больницы, которые специально перепрофилировали для этих целей. Всего же в Свердловской области, по данным губернатора Куйвашева, случаи заражения COVID-19 зафиксированы в восьми больницах. Все они закрыты на карантин.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что на карантин закрыли часть общежитий Оптико-механического завода. Что стало причиной этого, в оперштабе не говорят. А на прошлой неделе изолировали 147 сотрудников Гортранса. Причиной стало подозрение на коронавирус у одного из работников, который проживал в общежитии для прибывших из Средней Азии. Поэтому теперь все остальные сотрудники, которые проживали с ним под одной крышей, временно отстранены от работы и находятся под наблюдением медиков.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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