2020-04-27T07:34:55+03:00
Общество

В Екатеринбурге закрыли на карантин часть общежитий Оптико-механического завода

Такое решение принял региональный Роспотребнадзор
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге закрыли на карантин часть общежитий Оптико-механического заводаВ Екатеринбурге закрыли на карантин часть общежитий Оптико-механического заводаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Часть общежитий для работников Уральского оптико-механического завода закрыли на карантин. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, уточнив, что от посетителей закрыли только несколько секций, а не все корпуса.

- Решение о частичном введении карантинных норм в общежитиях принято Роспотребнадзором на основании сложившейся эпидемиологической ситуации, - рассказали там.

О том, что стало причиной для принятия таких мер, в оперштабе отказались объяснять, отметив, что в данный момент эта информация уточняется.

Недавно мы рассказывали о том, что 147 сотрудников Гортранса в Екатеринбурге также закрыли на карантин. Причиной стало подозрение на коронавирус у одного из работников, который проживал в общежитии для прибывших из Средней Азии. Поэтому теперь все остальные сотрудники, которые проживали с ним под одной крышей, временно отстранены от работы и находятся под наблюдением медиков.

Всего же в Свердловской области зафиксировано 395 случаев заражения коронавирусом. Последних заболевших нашли в Екатеринбурге, Первоуральске, Ревде, Новой Ляле, Реже, Серова, Артемовском и Ачитском ГО. Региональный Роспотребнадзор даже опубликовал карту заражений по Екатеринбургу. На карте указаны места, откуда доставили зараженных горожан в больницу – всего 235 человек.

Кроме того, недавно стало известно, что инфекционные отделения больниц №40 и №6 оказались переполнены. Именно в эти медицинские учреждения Екатеринбурга госпитализировали больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Теперь пациентов с пандемией коронавируса будут доставлять в другие больницы, которые специально перепрофилировали для этих целей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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