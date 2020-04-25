Карта коронавируса по Екатеринбургу: в каком районе есть зараженные

Роспотребнадзор опубликовал карту заражений по Екатеринбургу. Там точечно указаны случаи с COVID-19, из какого района забирали людей с подтвержденным диагнозом. Всего по Екатеринбургу – 235 человек. Большинство из них заразились за границей, остальные контактирующие или прибывшие из Москвы или Санкт-Петербурга.

- Из них 65 человек уже выписаны из больниц. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за сутки было проведено 1261 исследование, обследовано 1238 человек. Всего с начала года на новую коронавирусную инфекцию врачами-лаборантами обследовано 32216 человек, проведено 37892 исследования, - рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

В Свердловской области на утро 25 апреля значится 304 жителя с коронавирусом. В Полевском зафиксировали - 12 случаев, Нижнем Тагиле - 7, Заречном - 5, Камышлове - 4.

Напомним, состояние 18 пациентов №40-ой больницы в Екатеринбурге, где находятся зараженные COVID-19оценивается медиками как тяжелое, 55 человек находятся в состоянии средней тяжести, состояние остальных – не вызывает опасений.

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