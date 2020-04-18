2020-04-18T15:05:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи и пациенты госпитализированы с подозрением на COVID-19: в Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1

Пациенты с неотложными и экстренными состояниями будут госпитализироваться в ГКБ № 40 и ЦГБ № 7
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Все плановые операции в медучреждении отмененыВсе плановые операции в медучреждении отмененыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге экстренно закрыли на карантин городскую больницу № 1 – там подозрение на коронавирус у врачей и пациентов. Предположительно, речь идет о заражении в хирургическом отделении.

Все плановые операции в медучреждении отменены. Теперь пациенты с неотложными и экстренными состояниями будут госпитализироваться в ГКБ № 40 и больницу № 7.

- Несколько пациентов и контактных врачей ЦГКБ №1 госпитализированы в инфекционный корпус городской больницы №40. Их количество и статус уточняются. Больница №1 до особого распоряжения закрыта на карантин для проведения необходимых эпидемиологических мероприятий, - сообщили «Комсомолке» в региональном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно официальной сводке, на Среднем Урале зафиксировано 126 случаев коронавируса. Накануне тест на COVID-19 подтвердился у 54-летнего жителя Красноуфимска, который скончался еще 14 апреля. Мужчина заболел после недавней поездки в Москву, а по прибытию на родину был госпитализирован с пневмонией.

Также подтверждена информация о сотруднице ГКБ № 40 Екатеринбурга, у которой оказался положительным тест на коронавирус.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. Насчитывается 40 летальных исходов, полностью выздоровели - 467 человек.

Свердловской области проведено 2633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2630 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом
Наш военкор Дарья Асламова рассказывает, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
"Вставайте с диванов, сдавайте плазму!": супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров
Медики призывают переболевших москвичей становиться донорами, а пациенты с COVID-19 рассказывают о положительном эффекте переливания после первой же процедуры
Новости 24
Когда в Екатеринбурге введут пропускной режим: отвечает губернатор Куйвашев
В Екатеринбург возвращаются 180 уральцев, застрявших из-за коронавируса в Бангкоке
Свердловчанам пригрозили арестом на 15 суток за нарушение самоизоляции
Свердловская область заняла 39 место в рейтинге по распространению коронавируса
Летчик-герой Дамир Юсупов: «Сейчас нам нужно отказаться от привычного образа жизни»
Жена стрелка с Уктуса, обвиняемого в убийстве двух девушек: «Мой муж невиновен!»
«Комсомолка» покажет Пасхальное богослужение в Екатеринбурге 2020
В Екатеринбурге женщина на Lexus снесла металлическое ограждение
В УрФУ из-за пандемии коронавируса большинство студентов не будут сдавать госэкзамены
Первый стационарный тепловизор установили сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга
Мораторий на проверки и отсрочка оплаты за аренду: какие меры поддержки окажут власти Екатеринбурга малому и среднему бизнесу
«Мама-инвалид ждет каждый день, что прилечу»: к Евгению Куйвашеву обратилась женщина, которая застряла в Индии из-за коронавируса
Как вести себя в ситуации, когда вызывают на работу, а ребенка не с кем оставить: рассказывает Евгений Куйвашев
«Этого недостаточно»: Евгений Куйвашев рассказал, что ежедневно думает о новых мерах поддержки для уральцев
Обратилась к врачам, но стало еще хуже: в Екатеринбурге женщина собирает миллион на лечение рака
В Екатеринбурге еще одну больницу подготовили для лечения пациентов с коронавирусом
Завершено проектирование объектов энергоснабжения в рамках первого этапа развития инфраструктуры Березниковско-Соликамского узла
«Саша – свободный человек»: в Екатеринбурге суд отпустил айтишника Александра Литреева, задержанного за наркотики