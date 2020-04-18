Врачи и пациенты госпитализированы с подозрением на COVID-19: в Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1

В Екатеринбурге экстренно закрыли на карантин городскую больницу № 1 – там подозрение на коронавирус у врачей и пациентов. Предположительно, речь идет о заражении в хирургическом отделении.

Все плановые операции в медучреждении отменены. Теперь пациенты с неотложными и экстренными состояниями будут госпитализироваться в ГКБ № 40 и больницу № 7.

- Несколько пациентов и контактных врачей ЦГКБ №1 госпитализированы в инфекционный корпус городской больницы №40. Их количество и статус уточняются. Больница №1 до особого распоряжения закрыта на карантин для проведения необходимых эпидемиологических мероприятий, - сообщили «Комсомолке» в региональном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно официальной сводке, на Среднем Урале зафиксировано 126 случаев коронавируса. Накануне тест на COVID-19 подтвердился у 54-летнего жителя Красноуфимска, который скончался еще 14 апреля. Мужчина заболел после недавней поездки в Москву, а по прибытию на родину был госпитализирован с пневмонией.

Также подтверждена информация о сотруднице ГКБ № 40 Екатеринбурга, у которой оказался положительным тест на коронавирус.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. Насчитывается 40 летальных исходов, полностью выздоровели - 467 человек.

Свердловской области проведено 2633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2630 человек.