Переносил заболевание «на ногах»: в Свердловской области умер первый больной с коронавирусом

На Урале зафиксирован первый смертельный случай коронавируса. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Первой жертвой COVID-19 стал житель Красноуфимска.

Первоначально у 54-летнего больного была диагностирована вирусно-бактериальная пневмония. Первые две пробы, которые брали у пациента, показывали отрицательный результат на коронавирус. Тем не менее, врачи лечили больного как это требуется в случаях, когда зафиксирован COVID-19.

- Попытка третьей прижизненной пробы на вирус не дала результата в связи с тем, что в ходе забора материала пациенту не удалось выделить мокроту. Вирус был зафиксирован лишь после вскрытия, он поразил незначительную часть тканей легких. Это даже сейчас не позволяет сделать однозначный вывод о том, какое влияние на течение болезни оказал коронавирус, - рассказал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Тем не менее этот случай был включен в статистику.

Глава региона уже выразил соболезнования родным и близким уральца.

Напомним, пару дней назад мы писали, что в Красноуфимске мужчина вернулся из Москвы, но решил скрыть эту поездку. Позже у него зафиксировали коронавирус. Оказалось, что к тому моменту он уже успел заразить врача.

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 17 апреля в регионе официально зарегистрировано 115 случаев заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач из Красноуфимска заразился коронавирусом от пациента

В Свердловской области у врача ачитской районной больницы под Красноуфимском нашли коронавирус . Диагноз у медика подтвердили 14 апреля. Предположительно он мог заразиться от своего пациента, у которого также был обнаружен вирус (подробнее)