За сутки в Свердловской области нашли коронавирус еще у четырех человек

В Свердловской области за сутки обнаружили еще четыре случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе официально зарегистрировано 115 заболевших.

Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Полевского и Ревды. Чуть ранее сообщалось, что среди заболевших – жители Москвы и Челябинской области. Именно поэтому губернатор Куйвашев накануне подписал указ, согласно которому все, кто приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга и ближайших к ним областей обязаны на две недели отправиться на самоизоляцию.

- Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, из них трое находятся на аппарате ИВЛ, 13 – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно, - рассказали в оперштабе.

Однако есть и хорошие новости: в регионе 49 выздоровевших, сегодня стало известно о еще двоих поправившихся за сутки. Все они сдавали двойные анализы на коронавирус, которые показали отрицательные результаты.

На территории Свердловской области накануне ужесточили режим самоизоляции. Губернатор Куйвашев сделал его бессрочным – это значит, что теперь он будет действовать до особого распоряжения Правительства РФ. А сегодня мы рассказывали, что в Первоуральске мэрия решила ввести систему регистрации на въезд и выезд из города. Она нужна тем, кто работает за его пределами. Система необязательная и носит лишь рекомендательный характер.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.