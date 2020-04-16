Онлайн-фитнес и право дворника: о чем губернатор Евгений Куйвашев пообщался с уральцами

САМОИЗОЛЯЦИЯ СТАЛА БЕССРОЧНОЙ

В четверг, 16 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в очередной раз пообщался с уральцами, которые по-прежнему живут в режиме самоизоляции. Теперь бессрочной. То есть действовать она будет до особого распоряжения.

Из-за этого в регионе перенесли парад Победы 9 мая, перевели в онлайн формат ежегодную майскую акцию «Библионочь», празднование Пасхи в храмах и другие мероприятия.

В сложной ситуации губернатор Свердловской области нашел поводы для оптимизма. Эпидемию коронавируса с России пока не победили, как и его распространение на Среднем Урале. Однако в регионе нет взрывного роста заболевших COVID-19.

На Урале появилась служба бесплатной скорой психологической помощи. В нее могут обратиться люди из любой точки планеты. 00:00 00:00

И второй обнадеживающий повод: в Свердловской области налажено производство ИВЛ – аппаратов для искусственной вентиляции легких. Также больницы постепенно обеспечиваются необходимыми защитными средствами.

- Надеюсь, такие тенденции сохранятся, по крайней мере, я делаю для этого все, что от меня зависит, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД – НЕ ВЫХОД

К главе региона обратился владелец небольшого магазина с просьбой разрешить продолжить работу, оборудовав отдельный вход на торговую точку. «Не лишайте людей последних денежных средств!» - сетует предприниматель.

Однако Евгений Куйвашев ответил, что правила для всех один, и отдельный вход не является причиной открывать магазин в период самоизоляции. Главная цель сегодня – снижение социальных контактов. От этого зависит, насколько скоро общество вернется к нормальной привычной жизни.

- Понимаю, для Вас это – слабое утешение, но прошу отнестись к этим мерам с пониманием. Последствия для всех, в том числе и для бизнеса, будут гораздо более тяжелыми, если мы сейчас отпустим ситуацию, - говорит губернатор.

По словам губернатора. все меры приняты с одной целью - остановить эпидемию коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ДВОРНИКА

Сотрудники одного из екатеринбургских университетов поинтересовались у Евгения Куйвашева, как быть с теми, кто работает в вузе, но не имеет отношения к дистанционному обучению. Таких работников в учебном учреждении тоже хватает – лаборанты, санитарки, дворники.

В ответ глава региона, руководство вузов должно действовать в правовом поле по отношению к каждому сотруднику, будь то лаборант, гардеробщик или сантехник.

- В нерабочий период заработная плата должна быть сохранена, - подчеркнул губернатор.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ, НО ИНТЕРНЕТА НЕТ

Родитель школьника из поселка Лубяной в городе Березовский посетовал на проблему, возникшую в период дистанционного обучения. К началу 4 четверти во всех школах Свердловской области должен был появиться скоростной интернет, а ученики – обеспечены гаджетами для удаленных занятий через Сеть.

Задача поставлена правильная, но, если смотреть объективно, то за одну-две недели во все школы большого региона интернет не провести. Поэтому пока проблема остается.

- У нас нет в поселке интернета. Уроки делаем очень долго, так как приходится ездить в поселок Лосиный, сидеть с ребенком в машине и заниматься, - говорит местный житель.

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В ответ Евгений Куйвашев заявил, что дал поручение обеспечить условия для учебы всех школьников области. Были выделены деньги (20 миллионов рублей) на связь, ноутбуки и планшеты.

Но пока не все территории охвачены всемирной паутиной. И поселок Лубяной как раз в их числе.

- Сравнительно скоро мы сможем решить этот вопрос. В апреле 2020 года в ФЗ «О связи» внесены изменения, согласно которым точки доступа к интернету начнут устанавливать в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек, - заключил губернатор Свердловской области.

Также Евгений Куйвашев посоветовал в этом конкретном случае обратиться к директору школы для составления индивидуального графика дистанционного обучения. Если же проблема решена не будет, то нужно обратиться в управления образования Березовского городского округа.

И еще по поводу детей: жители Екатеринбурга жалуются, что не во всех магазинах торговой сети «Кировский» есть молочная смесь, которую молодым родителям выдают по купонам. По словам главы региона, она появится на прилавках уже в 20-х числах апреля.

ТОРГОВЛЯ НА ЗАМКЕ

Часть жителей опасается, что после 20 апреля в торговых центрах будет наплыв покупателей – люди засиделись дома, поэтому рванут бродить по торговым центрам. Но тут, как уже было сказано выше, Евгению Куйвашеву было чем успокоить бдительных граждан. Из-за продления режима самоизоляции, магазины и торговые центры, которые не работают сегодня, не откроются на будущей неделе.

- Все меры профилактики продолжат действовать, - подытожил губернатор.

ОТДОХНУЛ НА МОРЕ – ОТСИДИСЬ ДОМА

Многие жители Екатеринбурга опасаются, что на днях из Бангкока прилетят 200 жителей Свердловской области, которые не могли добраться до дома раньше, так как началась пандемия коронавируса.

Задержавшихся туристов доставят по месту жительства, после чего посадят на двухнедельную самоизоляцию.

- Может им всем сразу тест сделать, и только потом отпускать домой? Есть же вероятность, что может быть вирус. И нет гарантии, что все 200 человек сразу будут соблюдать предписания, - озадачены горожане.

Губернатор успокоил граждан: процедуры контроля за прилетевшими из других стран уральцами уже хорошо отработаны: санитарные врачи действуют по специальным протоколам.

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Сначала пассажиры проходят двойной термометрический контроль, потом прибывшие получают предписание Роспотребнадзора, где прописана ответственность за нарушение карантина, в том числе и уголовная. Также за всеми, кто вернулся, устанавливается медицинское наблюдение.

Если у человека появляются симптомы вирусной инфекции, он тут же попадает в больницу. В это же время отрабатывается круг контактов больного, чтобы посадить их на изоляцию.

ДЕНЬГИ УШЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

На днях стало известно, что в Свердловской области школьники, которым положены льготы, получат компенсацию на расчетный счет родителей. Она положена за горячее питание, которое не предоставляется в период дистанционного обучения.

Всего – около 67 рублей в день. Мелочь, а приятно. Особенно в период, когда многим семьям финансов не хватает. Однако родители обратили внимание на такой момент: деньги положены только льготникам, а бесплатные обеды в школах получают все ученики младших классов. А куда идет деньги, которые выделяются на остальных?

Оказалось, что сэкономленные в бюджете средства направили тем, кто сегодня работает в круглосуточном режиме. Речь идет о медиках, социальных работниках и волонтерах.

Почитайте ответ губернатора. С ним сложно не согласиться.

Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до особого распоряженияФото: Алексей БУЛАТОВ

- В области все учеников начальной школы достаточно давно обеспечивают бесплатным питанием за счет регионального бюджета. Решение принято у нас значительно раньше, чем в других регионах. Мотивом было стремление сделать так, чтобы дети могли съесть полноценный обед, а не перекусывали батончиками, - говорит Евгений Куйвашев. – Сейчас школьники сидят дома. Их мамы и бабушки пристально сделать за тем, съел ли ребенок суп или котлету. А дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья – социально уязвимы.

По словам губернатора, поэтому принято решение выплачивать им компенсацию. А сэкономленные деньги передали тем, кто сегодня трудится больше обычного.

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СОВЕТ ТРЕНЕРУ

Также к губернатору обратились представители фитнес-клубов Екатеринбурга, которые попросили главу региона позволить им работать. Аргумент простой – здоровье людям, засидевшимся дома, лучше восстанавливать именно в спортивном зале. К тому же там довольно просто можно соблюдать санитарные правила и ограничения, если установить предельную численность посетителей одномоментно.

Но губернатор усомнился в том, что в фитнес-клубе удастся соблюсти все меры безопасности во время пандемии коронавируса.

- К сожалению, пока открыть фитнес-центры и спортивные клубы не представляется возможным. Однако отрасль, которую вы представляете, получит первоочередную поддержку государства, - резюмировал Евгений Куйвашев и дал совет перевести часть занятий в онлайн режим.