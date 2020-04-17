2020-04-17T08:52:37+03:00
Общество

«Это не пропускной режим»: в Первоуральске ввели систему регистрации на въезд и выезд из города

Она действует для тех горожан, которые работают вне города
Мария Трапезникова
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Мэрия Первоуральска ввела систему регистрации на въезд и выезд из городаМэрия Первоуральска ввела систему регистрации на въезд и выезд из городаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Администрация Первоуральска ввела в городе информационную систему регистрации для тех жителей, которые работают вне города. К таким мерам мэрия решила прибегнуть из-за пандемии коронавируса на территории области.

- В целях мониторинга эпидемиологической обстановки, а также своевременного принятия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, администрация ГО Первоуральск уведомляет о введении информационной системы «Въезд-Выезд», - сообщается на официальной странице администрации города.

Анкета, которую предлагает заполнить мэрия Первоуральска. ФОото: пресс-служба администрации города

Анкета, которую предлагает заполнить мэрия Первоуральска. ФОото: пресс-служба администрации города

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии, система необязательная, она носит лишь рекомендательный характер. То есть, проще говоря, это не пропускной режим. Тем не менее, анкета, которую предлагают заполнить жителям, пользуется популярностью.

Горожанам, которые выезжают из города по работе, могут заполнить следующие поля: фамилию, имя, отчество, год рождения, а также способ передвижения, которым они добираются до места назначения. Все данные – конфиденциальны, и не уходят никуда дальше мэрии.

Вместе с тем, отметим, что Первоуральск – первый город в Свердловской области, который решил ввести подобную систему, пусть и необязательную.

Напомним, что в регионе введет режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Изначально самоизоляция должна была заканчивается 20 апреля, однако накануне губернатор Куйвашев заявил, что режим стал бессрочным и будет действовать до особого распоряжения Правительства Свердловской области. Что это все значит? А то, что, по крайней мере, всю следующую неделю все развлекательные и культурные заведения, общепиты, непродовольственные магазины будут закрыты, а школы и вузы продолжат работать в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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