Скрыл поездку в Москву: стало известно, кто заразил коронавирусом врача в уральской глубинке
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков прокомментировал обстановку в регионе в условиях пандемии коронавируса.
По его словам, на Среднем Урале уже зафиксированы случаи заражение медработников инфекцией. В частности стало известно, как именно заболел врачи из Красноуфимска.
- Врач заразился от пациента, который недавно посещал Москву. По возвращению домой мужчина скрыл поездку и поступил в больницу с пневмонией. Позже у него подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Сейчас врач под наблюдением, его состояние удовлетворительное, - пояснил Андрей Цветков.
Есть ли еще случаи заболевания в больницах?
- В больнице № 14 главный врач ушел на самоизоляцию после контакта с зараженными во время дежурства. Также один из медработников больницы № 1 находится на карантине, так как был контактным с зараженным по подъезду.
Также Андрей Цветков отметил, что все врачи, работающие с больными коронавирусом, сдают тесты на инфекцию каждую неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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