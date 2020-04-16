Скрыл поездку в Москву: стало известно, кто заразил коронавирусом врача в уральской глубинке

16 Апр 2020 2020-04-16T08:52:48+03:00

Все врачи, работающие с больными коронавирусом, сдают тесты на инфекцию каждую неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков прокомментировал обстановку в регионе в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, на Среднем Урале уже зафиксированы случаи заражение медработников инфекцией. В частности стало известно, как именно заболел врачи из Красноуфимска.

- Врач заразился от пациента, который недавно посещал Москву. По возвращению домой мужчина скрыл поездку и поступил в больницу с пневмонией. Позже у него подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Сейчас врач под наблюдением, его состояние удовлетворительное, - пояснил Андрей Цветков.

Есть ли еще случаи заболевания в больницах?

- В больнице № 14 главный врач ушел на самоизоляцию после контакта с зараженными во время дежурства. Также один из медработников больницы № 1 находится на карантине, так как был контактным с зараженным по подъезду.

Также Андрей Цветков отметил, что все врачи, работающие с больными коронавирусом, сдают тесты на инфекцию каждую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU