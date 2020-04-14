Врач из Красноуфимска заразился коронавирусом от пациента

14 Апр 2020 2020-04-14T17:02:48+03:00

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В Свердловской области у врача ачитской районной больницы под Красноуфимском нашли коронавирус . Диагноз у медика подтвердили 14 апреля. Предположительно он мог заразиться от своего пациента, у которого также был обнаружен вирус.

- Есть заболевший врач в Красноуфимске. Заражение произошло при выполнении служебных обязанностей. Вовремя было диагностировано. Надеемся доктор поправится и все с ним будет хорошо, - рассказал заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков.

Сейчас врач находится под наблюдением специалистов в 40-ой больнице Екатеринбурга. В самой поликлинике, где работает доктор с подтвержденным диагнозом сообщили, что медучреждение продолжает работать и на карантин не закрывается.

Павел Креков также отметил, что в Свердловской области зафиксирован незначительный рост случаев COVID-19.Из 93 заболевший уже выздоровели 40%. В тяжелом состоянии находятся 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU