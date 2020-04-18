2020-04-18T07:54:43+03:00
Общество

Сотрудница больницы № 40 Екатеринбурга заразилась коронавирусом

Именно там находится инфекционный блок для больных пациентов
Олег ГАЛИМОВ
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Женщина была немедленно изолирована, соблюдены все протоколыЖенщина была немедленно изолирована, соблюдены все протоколыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге у одной из сотрудниц ГКБ № 40 подтвердился коронавирус. По данным «Нового дня», женщина сдавала тест после очередной смены. Информацию подтвердили в региональном оперштабе. Официальные лица отметили что информация в СМИ о намеренном нарушении сотрудником больницы предписания санитарных врачей не соответствует действительности.

- Ситуация стандартная и предельно контролируемая. Весь персонал инфекционного корпуса ГКБ №40 – и медицинский и хозяйственный – в постоянном режиме сдает тесты на коронавирус. Одна из работниц хозяйственной службы, сдавшая накануне очередную пробу, 17 апреля получила положительный результат. Она была немедленно изолирована, соблюдены все протоколы, касающиеся санитарно-эпидемиологической безопасности, - отмечают в оперштабе.

Кроме этого накануне вечером стало известно, что на Среднем Урале зафиксирована первая смерть от коронавируса. Речь о 54-летнем жителе Красноуфимска, точный диагноз подтвердился лишь после вскрытия.

- По данным врачей, больной очень поздно обратился за помощью — он долго переносил заболевание «на ногах». Прежде всего, хотел бы выразить соболезнования родным и близким уральца, - сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Как рассказали «КП» друзья мужчины, в конце марта он вернулся из Москвы, но не сразу предал значение плохому самочувствию.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 10:00 17 апреля 2020 года, в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. В Свердловской области насчитывается 115 зараженных, при этом 47 человек уже выписали из больницы.

На Среднем Урале введен обязательный карантин для граждан, прибывших из-за границы и тех, кто вернулся из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Режим самоизоляции в регионе продолжится и после 20 апреля и будет действовать до особого распоряжения губернатора Евгения Куйвашева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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