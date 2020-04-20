2020-04-20T17:00:53+03:00
Здоровье

Стало известно, почему в больнице № 1 Екатеринбурга коронавирусом заразились 78 человек

Это происшествие стало первым очагом инфекции на Среднем Урале
Олег ГАЛИМОВ
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Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских отметил, что число пациентов, которые переносят вирус без симптомов, по-прежнему растет. Если раньше таких было 37%, то сейчас уже 47%.Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских отметил, что число пациентов, которые переносят вирус без симптомов, по-прежнему растет. Если раньше таких было 37%, то сейчас уже 47%.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Официальные лица впервые прокомментировали массовое заболевание коронавирусом в ГКБ № 1 Екатеринбурга, где тест на COVID-19 подтвердился у 78 человек. По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, большая часть зараженных болеют бессимптомно и являются переносчиками. Несмотря на то, что результаты анализов пришли еще 18 апреля, об этом стало известно лишь сегодня.

Заболевшим медикам предложили остановиться в специальных отелях и гостиницах.

- Уже установлено, что основной причиной послужило поведение среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования в ходе осуществления своей повседневной деятельности, - пояснил глава свердловского минздрава.

Кроме этого на учет нужно встать всем, кто посещал больницу за последние две недели. Граждан просят обращаться на горячую линию минздрава, где зафиксируют данные и передадут в поликлинику по месту жительства и в Роспотребнадзор.

Брифинг регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.Брифинг регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19 с участием заместителя губернатора Павла Крекова.главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских и министра здравоохранения Андрея Цветкова.

Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских отметил, что число пациентов, которые переносят вирус без симптомов, по-прежнему растет. Если раньше таких было 37%, то сейчас уже 47%.

- Почти половина – это бессимптомные носители. С одной стороны, это хорошо, поскольку все они выявляются из числа контактных. С другой стороны - это свидетельствует о том, что риски заражения высоки, поскольку большое число инфицированных сразу не видны, - резюмировал Козловских.

Вице-губернатор региона Павел Креков добавил, что силовики уже начали расследование ЧП, произошедшего в одной из лучших больниц города. Правда официальные представители ведомств пока не подтверждают слова чиновника.

- Мы передаем все материалы проверки в прокуратуру и Следственный комитет, идет расследование, - пояснил Креков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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