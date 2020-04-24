За сутки уральские медики вылечили от коронавируса еще 11 человек
Хорошие новости для жителей Свердловской области: за сутки медикам удалось вылечить еще 11 человек. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе официально 82 выздоровевших.
Однако сегодня стало известно о еще 33 случаях заражения. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхнего Дуброво, Красноуфимска, Полевского и Березовского. Общее число заболевших в регионе – 304 человека.
- Врачи оценивают состояние 18-ти госпитализированных как тяжелое, 55-ти – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное, - добавили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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