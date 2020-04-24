2020-04-24T11:06:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области зафиксировали 33 новых случая коронавируса

Общее число заболевших в регионе достигло 304 человек
Олег ГАЛИМОВ
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18 человек находятся в тяжелом состоянии, из них — пять подключены к аппарату искусственной вентиляции легких18 человек находятся в тяжелом состоянии, из них — пять подключены к аппарату искусственной вентиляции легкихФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксировано 33 новых случая коронавирусной инфекции. По данным регионального оперштаба, в числе заболевших жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхнего Дуброво, Полевского, Красноуфимска. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 304 человек.

Официально на Среднем Урале зафиксирован только один летальный исход от COVID-19. На прошлой неделе стало известно о смерти 54-летнего жителя Красноуфимска, который попал в больницу с пневмонией после поездки в Москву.

- 18 человек находятся в тяжелом состоянии, 47 человек — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии, - отмечают в оперштабе.

Накануне вице-губернатор Павел Креков заявил о том, что с 1 по 10 мая в Свердловской области будет действовать пропускной режим. Но в каком виде будет действовать система пока неизвестно.

- Пока по Свердловской области никаких окончательных решений не принято, но введение пропусков — один из возможных сценариев. ы будем использовать все доступные нам механизмы, чтобы те люди, которые могут быть разносчиками инфекции, соблюдали карантин, - написал вечером 23 апреля в своем блоге губернатор Евгений Куйвашев.

НА УРАЛ ИЗ КИТАЯ ДОСТАВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАСОК

Линии по производству медицинских масок прибыли в Екатеринбург.Две установки – одна для Свердловской области, другая для Челябинской области – приобретены основателем и владельцем компании «Сима-ленд» Андреем Симановским и председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным. Мощность оборудования – 5 миллионов масок в месяц.

Мощность оборудования – 5 миллионов масок в месяц. Оборудование поставлено из Китая. А на Средний Урал из Владивостока прибыло на поезде.

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Стало известно, почему в больнице № 1 Екатеринбурга коронавирусом заразились 91 человек. Это происшествие стало первым очагом инфекции на Среднем Урале (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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