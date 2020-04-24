В Екатеринбурге 90 сотрудников «Гортранса» посадили на карантин

В Екатеринбурге на карантин посадили 90 сотрудников автобусного предприятия №3 «Гортранса». Среди них – водители и кондукторы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Все дело в том, что у одного из работников есть подозрение на заражение COVID-19, а, так как он проживает в общежитии, в котором живут приезжие из Средней Азии, другие сотрудники, которые живут вместе с ним, должны находиться под постоянным меднаблюдением.

- Данные граждане являются группой риска, поскольку работают с большим количеством граждан. Поэтому было принято решение изолировать данных лиц с целью предотвращения распространения инфекции, - рассказали в оперштабе. – На работе общественного транспорта Екатеринбурга это никак не скажется.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрирован 271 случай заражения коронавирусом. При этом 71 человека медикам удалось поставить на ноги. По данным оперативного штаба, среди новых пациентов Горбольницы №40 в уральской столице стали жители Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Асбеста, Верхотурья, Серова и Белоярского.

Кроме того, накануне стало известно, что на майские праздники в регионе могут ввести пропускной режим. Однако, при этом, на дачу уральцам ездить разрешат. А сегодня в Екатеринбург прибыл спецборт, который привез два аппарата по производству медицинских масок, купленные Алтушкиным и Козицыным. Благодаря нему мощность достигнет пяти миллионов штук в месяц. Аппараты поделили между Свердловской и Челябинской областями. А в мае ожидается спецборт, на котором в Екатеринбург привезут порядка 100 аппаратов ИВЛ стоимостью 3,3 миллиона долларов.

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