2020-04-24T06:04:55+03:00
Общество

«Мощность – свыше пяти миллионов штук в месяц»: в Екатеринбург прибыли два аппарата по производству медицинских масок

Один подарили Свердловской области, второй – Челябинской
Мария Трапезникова
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В Екатеринбург прибыли два аппарата по производству медицинских масокВ Екатеринбург прибыли два аппарата по производству медицинских масокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург прибыли две линии по производству медицинских масок. Монтаж одной из них, которая, напомним, была закуплена владельцем «Сима-ленда» Андреем Симановским, начнется на площадке завода «Медиасинтез» в ближайшее время. Мощность нового производства составляет свыше пяти миллионов масок в месяц.

- Вторая линия, приобретенная на средства главы РМК Игоря Алтушкина, будет смонтирована и начнет работу на территории Челябинской области, - рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. – Это сделано для того, чтобы ускорить процесс запуска производства масок на Урале и снять их дефицит.

Один аппарат оставят в Свердловской области, второй передадут Челябинской

Один аппарат оставят в Свердловской области, второй передадут Челябинской

Напомним, что в апреле в Екатеринбурге из Китая прибыло уже три спецборта с гуманитарным грузом для медиков. Маски, перчатки, защитные костюмы, лицевые щитки и бесконтактные термометры были закуплены Алтушкиным, а Симановский взял на себя транспортировку товара. Общий объем груза – около 1000 кубометров, вес – свыше 100 тонн. Как отметили в Фонде, последний, четвертый самолет должен будет приземлиться в столице Урала уже до конца недели.

Вместе с гуманитарным грузом для медиков прибудут 110 тысяч самых востребованных экспресс-тестов на коронавирус. Они помогут оперативно выявить тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить уже зараженных.

- Стоиомсть партии экспресс-тестов – около 860 тысяч долларов. Половину суммы оплатил гендиректор УГМК Андрей Козицын, вторую половину – глава РМК Игорь Алтушкин. Тесты, как и гуманитарный груз, поровну распределят между Челябинской и Свердловской областями,- добавили в Фонде.

Кроме того, в начале мая в Екатеринбург прилетит пятый спецборт, на котором доставят 100 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 3,3 миллиона долларов. Напомним, что изначально с доставкой всего гуманитарного груза были большие проблемы – таможенники не хотели пропускать его, требуя заплатить налог и сборы (30% от стоимости товара). Однако позже в ситуацию вмешался полномочный представитель Президента в УрФО Николай Цуканов – и ситуация разрешилась.

В аэропорт Кольцово доставили партию масок.13 апреля 2020 годаАлексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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