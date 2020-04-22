На Урал из Китая привезут 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и 100 аппаратов ИВЛ

В Екатеринбург до конца недели должна прибыть новая партия гуманитарного груза, приобретенного главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным. На борту самолета на Урал привезут средства защиты от коронавируса для медиков. Это одноразовые маски и маски повышенной защиты, щитки на лицо, медицинские очки, антисептики, бесконтактные термометры и защитные костюмы.

Вместе с ними также прибудут 110 тысяч экспресс-тестов, которые определяют наличие антител коронавирусной инфекции.

- Тесты помогут оперативно выявить тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных, - объясняют в пресс-службе Русской медной компании. - Стоимость партии экспресс-тестов около 860 тысяч долларов. Половину суммы оплатил генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Тесты поровну распределят между Челябинской и Свердловской областями.

Три самолета с гуманитарной помощью уже прибыли на Урал.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как объясняют в Совете директоров РМК, тесты были аккредитованы китайским минздравом. Их ранее использовали в Ухане, эпицентре распространения коронавируса в Китае. Сейчас они поставляются в США и в Европу. Экспресс-тест позволяет за 15 минут определить, болел ли человек коронавирусом и инфицирован ли он прямо сейчас.

- По заявке региональных властей РМК и УГМК дополнительно закупили 100 аппаратов искусственной вентиляции легких на 3,3 млн долларов, - добавляют в пресс-службе РМК. - В начале мая на Урал их доставит дополнительный пятый авиарейс.

Как и в случае с предыдущими рейсами, а на Урал уже прибыло три таких самолета с гуманитарной помощью, весь груз будет поделен поровну между Екатеринбургом и Челябинском.

Добавим, что изначально с доставкой этого гуманитарного груза возникли проблемы. Уральское таможенное управление не поверило в то, что средства защиты, приобретенные меценатами, будут бесплатно переданы медикам и потребовало уплатить налоги и сборы - 30% от стоимости товара. В ситуацию пришлось вмешаться полномочному представителю Президента РФ в УрФО Николаю Цуканову.

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