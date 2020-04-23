2020-04-23T10:53:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области выявили 28 новых случаев коронавируса

Официальное число заболевших на Среднем Урале достигло 271 человек
Олег ГАЛИМОВ
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Накануне врачи опровергли диагноз на COVID-19 у скончавшейся жительницы БогдановичаНакануне врачи опровергли диагноз на COVID-19 у скончавшейся жительницы БогдановичаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за последние сутки выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 271 человек. По данным оперштаба, среди заболевших жители Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Асбеста, Верхотурья, Белоярского и Серова. Стоит отметить, что в числе зараженных также врачи и пациенты восьми больниц Екатеринбурга.

- За последние сутки в России подтверждено 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. В Свердловской области выписано еще шесть человек, - говорится в сводке оперштаба.

По словам вице-губернатора Павла Крекова, с 1 по 10 мая в Свердловской области будет действовать пропускной режим с усиленными мерами безопасностями. Но на дачи уральцы все же смогут выезжать.

Также накануне стало известно, что уральские олигархи Игорь Алтушкин и Андрей Козицын потратили 3,3 миллиона долларов на покупку ста аппаратов ИВЛ и 110 тысяч тестов на коронавирус.

Гуманитарный груз, как и предыдущие, также включает в себя средства индивидуальной защиты для уральских медиков. Новая партия, которая прибудет на Урал и будет поровну распределена между Челябинской и Свердловской областями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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