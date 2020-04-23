2020-04-23T11:07:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области на майские праздники введут пропускной режим

Власти обещают, что выезды на дачу никому не запретят
Олег ГАЛИМОВ
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Пропускной режим продлится все майские праздникиПропускной режим продлится все майские праздникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 по 10 мая в Свердловской области объявляется период «максимальной самоизоляции». Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков. Он также отметил, что официально в регионе зафиксирован только один случай летального исхода от COVID-19.

- В майские праздники будут усилены меры контроля. Выезды на дачу точно не запретим. Те предприятия, которые могут работать в условиях режима самоизоляции, продолжат свою деятельность, - сказал Креков в ходе пресс-подхода.

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По состоянию на 23 апреля на Среднем Урале зафиксировано 271 случай коронавируса. Выписано еще 6 человек. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, составляет 71.

- Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 50-ти – средней тяжести, остальных – удовлетворительное, - отмечают в региональном оперштабе.

Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области действует с 30 марта до особого распоряжения губернатора Евгения Куйвашева. 20 апреля глава региона ввел ограничение по продаже алкогольной продукции: купить спиртное можно с 10:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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