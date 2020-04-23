Пропускной режим в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли поехать на дачу в майские праздники

23 Апр 2020 2020-04-23T11:07:44+03:00

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В пятницу на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом будут обсуждать введение в Свердловской области пропускного режима. О нем накануне говорил губернатор Евгений Куйвашев во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня же, 23 апреля, было объявлено официально, что его введут на период с 1 по 10 мая, то есть на все праздники.

- Стратегически наша задача сделать так, чтобы праздничные дни с 1 по 10 мая прошли в условиях максимальной изоляции, - говорит Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Пропускная система будет введена на этот период точно.

Правда, пока не решено, как именно будет организован пропускной режим - по примеру Москвы, жителям которой надо на официальном портале города указывать паспортные данные и цель получения пропуска, либо же иным способом.

- Если нам наиболее эффективным покажутся обычные бумажные дела, то они будут введены. Если что-то другое, то введем другое, - отметил Павел Креков. - Выезжать на дачу никому не запретим. Режим будет введен, меры контроля дополнительные будут введены.

ИСТОЧНИК KP.RU