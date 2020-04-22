2020-04-22T14:56:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда в Свердловской области введут пропускной режим

Губернатор Евгений Куйвашев отчитался о планах перед президентом Владимиром Путиным
Олег ГАЛИМОВ
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В конце диалога речь зашла о выделении дополнительных средств на строительство последней части ЕКАД. После этого Владимир Путин позвонил министру транспортаВ конце диалога речь зашла о выделении дополнительных средств на строительство последней части ЕКАД. После этого Владимир Путин позвонил министру транспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Свердловской области планируют ввести пропускной режим на время майских праздников. Об этом губернатор Евгений Куйвашев сообщил в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

- Майские празднкиик – один из рисков вспышки заболеваемости. Рассматриваем возможность ввести пропускной режим на этот период, - пояснил глава Среднего Урала.

Диалог президента Путина и губернатора Куйвашева был публичным. Фото: скриншот эфира телеканала "Россия 24"

Диалог президента Путина и губернатора Куйвашева был публичным. Фото: скриншот эфира телеканала "Россия 24"

В своем отчете перед президентом Куйвашев напомни, что режим самоизоляции действует в регионе с 18 марта, а всех вернувшихся из-за границы туристов отправляют на 14 дней в обсерваторы.

В конце диалога речь зашла о выделении дополнительных средств на строительство последней части ЕКАД. После этого Владимир Путин позвонил министру транспорта и сказал:

- Свяжитесь с губернатором Куйвашевым, представьте предложения. Стройку в целом надо поддерживать, людей занимать. Кольцевая дорога - это важный объект для такого мегаполиса как Екатеринбург.

ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области зарегистрировано 243 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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