Стало известно, когда в Свердловской области введут пропускной режим

22 Апр 2020 2020-04-22T14:56:10+03:00

В конце диалога речь зашла о выделении дополнительных средств на строительство последней части ЕКАД. После этого Владимир Путин позвонил министру транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев отчитался о планах перед президентом Владимиром Путиным

Изменить размер текста: A A

Власти Свердловской области планируют ввести пропускной режим на время майских праздников. Об этом губернатор Евгений Куйвашев сообщил в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

- Майские празднкиик – один из рисков вспышки заболеваемости. Рассматриваем возможность ввести пропускной режим на этот период, - пояснил глава Среднего Урала.

Диалог президента Путина и губернатора Куйвашева был публичным. Фото: скриншот эфира телеканала "Россия 24"

В своем отчете перед президентом Куйвашев напомни, что режим самоизоляции действует в регионе с 18 марта, а всех вернувшихся из-за границы туристов отправляют на 14 дней в обсерваторы.

В конце диалога речь зашла о выделении дополнительных средств на строительство последней части ЕКАД. После этого Владимир Путин позвонил министру транспорта и сказал:

- Свяжитесь с губернатором Куйвашевым, представьте предложения. Стройку в целом надо поддерживать, людей занимать. Кольцевая дорога - это важный объект для такого мегаполиса как Екатеринбург.

ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области зарегистрировано 243 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи и пациенты госпитализированы с подозрением на COVID-19: в Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1. Пациенты с неотложными и экстренными состояниями будут госпитализироваться в ГКБ № 40 и ЦГБ № 7 (подробнее)

Стало известно, почему в больнице № 1 Екатеринбурга коронавирусом заразились 91 человек. Это происшествие стало первым очагом инфекции на Среднем Урале (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU