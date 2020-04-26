2020-04-26T09:16:16+03:00
Общество

«Загрузка крайне высока»: в Екатеринбурге 40-я и 6-я больницы оказались переполнены из-за пациентов с коронавирусом

Для лечения больных COVID-19 перепрофилировали другие больницы
Евгений Стоянов
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Теперь пациентов с коронавирусом будут доставлять в больницы №2 и №24Теперь пациентов с коронавирусом будут доставлять в больницы №2 и №24Фото: Артем КИЛЬКИН
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Инфекционные отделения больниц номер 40 и №6 оказались переполнены. Именно в эти медицинские учреждения Екатеринбурга госпитализировали больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также тех, у кого были подозрения на COVID-19.

Теперь пациентов с пандемией коронавируса будут доставлять в другие больницы, которые специально перепрофилировали для этих целей. Об этом «КП» рассказали в региональном оперштабе по борьбе с пандемией коронавируса.

- Загрузка инфекционных отделений больницы N40, куда госпитализируют пациентов в COVID-19, и больницы N6, крайне высока. Принято решение о маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус в другие перепрофилированные для этого медицинские учреждения, - отметили в оперштабе.

Для этих целей уже готовы отделения городской больницы №2 и №24.

- Нарушение режима самоизоляции, социального разобщения, повсеместной дезинфекции действительно неизбежно приводит к росту заболеваемости и, как следствие, к повышению нагрузки на систему здравоохранения. Поэтому оперативный штаб ещё раз просит всех жителей региона оценить серьёзность сложившейся ситуации, оставаться дома, максимально исключить любые контакты, - призвали в региональном оперштабе.

Напомним, накануне в 40-ю больницу доставили еще 33 человека, у которых подтвердился COVID-19. Таким образом, с начала вспышки пандемии коронавируса на Среднем Урале заразились 337 человек. Сегодня состояние 18 пациентов оценивается как тяжелое, у 67 от общего числа – состояние средней тяжести.

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Стало известно, почему в больнице № 1 Екатеринбурга коронавирусом заразился 91 человек. Это происшествие стало первым очагом инфекции на Среднем Урале (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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