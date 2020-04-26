Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 26 апреля 2020 года: тревожная карта и график поездок на дачу

ГЕОГРАФИЯ ШИРИТСЯ

За последние сутки в Свердловской области официально подтвердили еще 33 случая заражения коронавирусом. Новых заболевших доставили в Горбольницу № 40 в Екатеринбурге из уральской столицы, а также Серова, Ревды, Красноуфимска, Сысерти, а также Каменского и Белоярского районов.

Как рынок труда в Свердловской области переживает пандемию коронавируса 00:00 00:00

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале заразились 337 человек. Сегодня состояние 18 пациентов оценивается как тяжелое, у 67 от общего числа – состояние средней тяжести, остальные себя чувствуют удовлетворительно. Эту информацию подтвердили в оперативном штабе Свердловской области.

Также за сутки из больницы выписали 5 человек, которые полностью вылечились от коронавируса. Всего за время пандемии в Екатеринбурге и Свердловской области вылечились 87 человек.

Пока число болеющих уральцев превышает количество выздоровевшихФото: Алексей БУЛАТОВ

ТРЕВОЖНАЯ КАРТА

В выходные региональный Роспотребнадзор опубликовал карту заражений по Екатеринбургу. На карте указаны места, откуда доставили зараженных горожан в больницу – всего 235 человек.

Как живет Чехия после пандемии коронавируса: рассказывает ресторатор из Праги, работавший в Екатеринбурге 00:00 00:00

Большая часть людей заразилась в других странах, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Отметим, что на данный момент в регионе проведено 37 982 исследования, обследованы 32 216 человек.

ИЗ ГОА В ОБСЕРВАТОР

Утром в субботу в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» прибыл пассажирский борт, который доставил 62 человека из Гоа. Сразу из воздушной гавани людей отправили в обсерватор, который оборудовали на базе отдыха «Остров сокровищ» в поселке Садовый под Екатеринбургом.

На строгом карантине туристы, вернувшиеся в родной регион, пробудут ближайшие две недели. За ними будут наблюдать врачи, и в случае, если кто-то из них почувствует себя плохо, его переведут в больницу.

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ДАЧНЫЕ ДЕЛА В ЗАКОНЕ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил жителям Екатеринбурга и Свердловской области в майские праздники и выходные ездить на дачу без специальных пропусков.

Но при этом, нужно будет соблюдать правила гигиены, надевать маски в общественных местах и транспорте, режим социального дистанцирования в 1,5 метра.

Ждет ли нас восстановление СССР и распадется ли ЕС: астролог о том, что говорят звезды 00:00 00:00

Также в майские праздники в Свердловской области не станут вводить режим пропусков. Однако тем, кто будет работать в период с 1 по 10 мая 2020 года, нужно будет взять справку от работодателя для передвижения по региону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи и пациенты госпитализированы с подозрением на COVID-19: в Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1. Пациенты с неотложными и экстренными состояниями будут госпитализироваться в ГКБ № 40 и ЦГБ № 7 (подробнее)

Стало известно, почему в больнице № 1 Екатеринбурга коронавирусом заразился 91 человек. Это происшествие стало первым очагом инфекции на Среднем Урале (подробнее)