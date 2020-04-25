В Свердловской области зафиксировали 33 новых случая коронавируса

В Свердловской области подтвердилось еще 33 новых случая коронавируса. Как сообщает региональный оперштаб, зараженные жители Екатеринбурга, Серова, Ревды, Белоярского и Каменского районов, Красноуфимска и Сысерти. Сейчас общее число зараженных в регионе достигло 337 человек.

- Всего в регионе зафиксировано 337 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 18 пациентов как тяжелое, 67 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное, - подтверждает оперштаб.

Ещё 5 человек выписаны, таким образом, уральские врачи вылечили 87 человек.

Напомним, в субботу 25 апреля в Кольцово прибыл спецборт из индийского Гоа. 58 пассажиров доставили в обсреватор на 14-ти дневную изоляцию.

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