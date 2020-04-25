Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 25 апреля 2020 года: так будет или нет пропускной режим в майские праздники?

ЕЩЕ 33

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально подтверждено 33 новых случая коронавирусной инфекции. На этот раз COVID-19 выявили у жителей Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Красноуфимска, Полевского и Верхнего Дуброво.

Общее количество заболевших коронавирусом в начала пандемии на Среднем Урале составляет 304 человека. При этом, за сутки вылечились 11 человек, а общее количество победивших коронавирус составило 82 человека.

Состояние 18 пациентов Горбольницы №40 в Екатеринбурге оценивается медиками как тяжелое, 55 человек находятся в состоянии средней тяжести, состояние остальных – не вызывает опасений.

Передвигаться по городу нужно в маскахФото: Алексей БУЛАТОВ

УРАЛЬСКИЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ

Екатеринбургский завод «Эма» на Виз-Бульваре каждый день изготавливает ударными темпами бактерицидные облучатели и рецилькуляторы. Все это нужно для борьбы с коронавирусом.

В декабре 2019 года предприятие выпускало 300 штук заявленной продукции, а в июне этого года планирует выпускать уже 5 тысяч штук в месяц.

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Цель такова: оборудовать каждую койку с больным коронавирусом человеком не только аппаратом ИВЛ, но и бактерицидным облучателем. Для выполнения поставленных задач на завод приняли новых сотрудников, а также перераспределили производственные мощности.

Зачем же нужен бактерицидный облучатель? Ответ прост: он разрушает ДНК вируса.

Кстати, наш фотограф Алексей Булатов побывал на заводе и сделал интересный фоторепортаж, который можно посмотреть по ссылке.

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ПРОПУСК НА ОГОРОД

Приближаются майские праздники – период противоречий: с одной стороны пока еще нет причин отменять режим самоизоляции, и возвращаться к привычному укладу жизни; с другой – как не отпустить людей на дачи? Во-первых, из-за экономического кризиса люди будут по максимуму засаживать огород, во-вторых, засиделись люди дома, почему бы им декаду не провести на грядках?

Еще один момент: с одной стороны QR-коды, с помощью которых в регионе могли установить пропускной режим, помогают дисциплинировать граждан, с другой – штрафовать сильно не хочется. Кому нужны сегодня лишние конфликты? И так неспокойно в обществе.

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В итоге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 24 апреля озвучил свое решение: сотрудники организаций, которые работают в майские праздники, должны будут иметь при себе справку от работодателя.

Особо строго на этот момент стражи порядка будут обращать внимание в городах, где уже есть заболевшие: Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский.

Остальным нужно перемещаться только в случае крайней необходимости. При этом запрета на поездки на дачи нет. Просто не нужно злоупотреблять доверием власти. Времена непростые, общая задача – побороть распространение коронавируса, а не разносить его.

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