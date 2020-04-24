2020-04-24T12:03:02+03:00
Общество

В каких городах Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники

Его планируют ввести с 1 по 10 мая
Мария Трапезникова
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В качестве пропусков будут использоваться справки с работы, разрешающие выходить из дома по долгу службыВ качестве пропусков будут использоваться справки с работы, разрешающие выходить из дома по долгу службыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, в каких городах на майских праздниках планируется ввести пропускной режим. Напомним, его планируют запустить с 1 по 10 мая – при этом поездка на дачу в праздники разрешается.

- В тех муниципалитетах, где ситуация по коронавирусу неблагополучна – а это Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и в других территориях, - планируется введение документов, обосновывающих необходимость нахождения людей на улице, - уточнил Куйвашев.

Документ, который необходимо будет показать полицейским, - это справки, заверенные работодателям. На них должна стоять подпись директора, а также указание должности сотрудника и сроки, во время которых он должен работать. Если такой справки нет, то жителям области разрешено будет выходить на улицу только чтобы выбросить мусор, чтобы сходить в ближайший продуктовый или аптеку, а также чтобы выгулять собаку (но не дальше 100 метров от дома). Напомним, что в Свердловской области режим самоизоляции введен, предварительно, до 30 апреля.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 304 случая заражения коронавирусом. Последними заболевшими стали жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхнего Дуброво, Полевского, Красноуфимска. За все время медикам удалось поставить на ноги 82 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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