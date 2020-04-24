2020-04-24T16:29:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Куйвашев раскрыл подробности пропускного режима в майские праздники

Многие ожидали, что в регионе введут систему QR-кодов, но власти решили пойти другим путем
Олег ГАЛИМОВ
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Глава региона считает, что Среднему Уралу не нужны суровые меры реагированияГлава региона считает, что Среднему Уралу не нужны суровые меры реагированияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал подробности о пропускном режиме, который начнет действовать в регионе с 1 мая. Многие ожидали, что в регионе введут систему QR-кодов, как это было сделано уже в 20 субъектах страны, но власти решили выбрать путь.

Сотрудники тех организаций, которые имеют право работать во время режима самоизоляции, должны будут иметь при себе справку от работодателя.

- Думаю, нам с вами просто не нужен еще и такой жесткий контроль за всеми перемещениями, чтобы соблюдать разумные ограничения, направленные на то, чтобы как можно меньше уральцев заразились новой коронавирусной инфекцией, - пишет Евгений Куйвашев в своем Instagram.

В качестве примера борьбы с COVID-19 Куйвашев привел Прагу, где жители очень ответственно отнеслись к ограничительным мерам.

- Жители этой страны внимательно отнеслись к ограничительным мерам и соблюдали все рекомендации. Думаю, Екатеринбург не хуже Праги, а даже лучше, - подытожил глава Среднего Урала.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 24 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 304 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают состояние 18 госпитализированных как тяжелое, 55 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Обследовано 61591 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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