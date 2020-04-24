В Екатеринбурге планируют делать по пять тысяч бактерицидных облучателей в месяц
В Екатеринбурге на заводе «Эма» изготавливают специальные бактерицидные облучатели и рециркуляторы для борьбы с коронавирусом. В декабре прошлого года предприятие выпускало 300 штук, в июне планируется нарастить объемы до пяти тысяч штук в месяц. В настоящее время формируется график еженедельных поставок облучателей.
Производство медицинского оборудования на заводе электромедицинской аппаратуры "ЭМА".Алексей БУЛАТОВ
- На данный момент издан стандарт по оснащению реанимационных коек для пациентов с коронавирусом, не только аппаратами ИВЛ, но и бактерицидными облучателями, - рассказала замминистра здравоохранения региона Екатерина Есина.
Оборудование выпускают на заводе "Эма"Фото: Алексей БУЛАТОВ
К июлю на заводе планируют выпускать по пять тысяч облучателей в месяцФото: Алексей БУЛАТОВ
Гендиректор завода «Эма» Андрей Калетин отметил, что для того, чтобы выпускать такое большое количество оборудования, на предприятии значительно расширили штат сотрудников и перераспределили производственные мощности. Основное преимущество облучателя – ультрафиолет, который способен разрушать ДНК вируса.
Фоторепортаж с производства медицинской аппаратуры смотрите здесь:
ИСТОЧНИК KP.RU
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