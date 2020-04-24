2020-04-24T11:42:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге планируют делать по пять тысяч бактерицидных облучателей в месяц

Оборудование крайне необходимо для борьбы с коронавирусом
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге изготавливают бактерицидные облучателиВ Екатеринбурге изготавливают бактерицидные облучателиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на заводе «Эма» изготавливают специальные бактерицидные облучатели и рециркуляторы для борьбы с коронавирусом. В декабре прошлого года предприятие выпускало 300 штук, в июне планируется нарастить объемы до пяти тысяч штук в месяц. В настоящее время формируется график еженедельных поставок облучателей.

Производство медицинского оборудования на заводе электромедицинской аппаратуры "ЭМА".Алексей БУЛАТОВ

- На данный момент издан стандарт по оснащению реанимационных коек для пациентов с коронавирусом, не только аппаратами ИВЛ, но и бактерицидными облучателями, - рассказала замминистра здравоохранения региона Екатерина Есина.

Оборудование выпускают на заводе "Эма" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборудование выпускают на заводе "Эма"Фото: Алексей БУЛАТОВ

К июлю на заводе планируют выпускать по пять тысяч облучателей в месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

К июлю на заводе планируют выпускать по пять тысяч облучателей в месяцФото: Алексей БУЛАТОВ

Гендиректор завода «Эма» Андрей Калетин отметил, что для того, чтобы выпускать такое большое количество оборудования, на предприятии значительно расширили штат сотрудников и перераспределили производственные мощности. Основное преимущество облучателя – ультрафиолет, который способен разрушать ДНК вируса.

Фоторепортаж с производства медицинской аппаратуры смотрите здесь:

ИСТОЧНИК KP.RU

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