В Екатеринбурге планируют делать по пять тысяч бактерицидных облучателей в месяц

24 Апр 2020 2020-04-24T11:42:51+03:00

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В Екатеринбурге на заводе «Эма» изготавливают специальные бактерицидные облучатели и рециркуляторы для борьбы с коронавирусом. В декабре прошлого года предприятие выпускало 300 штук, в июне планируется нарастить объемы до пяти тысяч штук в месяц. В настоящее время формируется график еженедельных поставок облучателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/775216" frameborder="0"></iframe> Производство медицинского оборудования на заводе электромедицинской аппаратуры "ЭМА".Алексей БУЛАТОВ

- На данный момент издан стандарт по оснащению реанимационных коек для пациентов с коронавирусом, не только аппаратами ИВЛ, но и бактерицидными облучателями, - рассказала замминистра здравоохранения региона Екатерина Есина.

Оборудование выпускают на заводе "Эма"Фото: Алексей БУЛАТОВ

К июлю на заводе планируют выпускать по пять тысяч облучателей в месяцФото: Алексей БУЛАТОВ

Гендиректор завода «Эма» Андрей Калетин отметил, что для того, чтобы выпускать такое большое количество оборудования, на предприятии значительно расширили штат сотрудников и перераспределили производственные мощности. Основное преимущество облучателя – ультрафиолет, который способен разрушать ДНК вируса.

Фоторепортаж с производства медицинской аппаратуры смотрите здесь:

ИСТОЧНИК KP.RU